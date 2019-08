Huawei ottiene una ulteriore proroga di 90 giorni

Fonte : surface-phone

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il blocco dei rapporti trae i differenti partner americani, come Microsoft e Google, verrà sospeso per altri 90. Rapporti con le ditte e controlli In precedenza abbiamo trattato del ban dinel mercato USA, discutendo di come il blocco dei rapporti avrebbe portato conseguenze in tutto il mercato globale. I primi a rescindere i contratti sono stati i vari produttori di CPU (AMD, Intel e Qualcomm), passando poi per Google in quanto produttore dell’OS e Microsoft come rivenditore. La primadi 90ha permesso il ritorno dinei Microsoft Store, insieme alla garanzia di nuovi aggiornamenti per i terminali Android. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha da poco confermato l’estensione di taledi 90per venire incontro alle esigenze dei differenti partner. Prima dell’aggiunta alla lista delle minacce, avvenuta nel maggio di ...

