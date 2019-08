Bloccato per un controllo dà in escandescenza | ​tunisino ferisce 2 militari

Dopo Lozano si lavora per la punta : Giuntoli ha Bloccato Llorente! : Raggiunto l’accordo tra Hirving Lozano e il Napoli. Ora si lavora per la punta centrale. Nella giornata di ieri è stato raggiunto l’accordo ADL e Mino Raiola per Hirving Lozano. La settimana prossima arriverà anche la firma sui contratti. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’offerta di ingaggio del Napoli è stata aumentata di 500mila euro l’anno rispetto ai 4 milioni di partenza. Tale cifra ha risolto il problema dei ...

Europa Verde : Ptpr va Bloccato per tutela centri fotovoltaico : Roma – “Il Piano Paesistico Territoriale Regionale appena approvato alla Pisana va bloccato e riformulato in passaggi che consideriamo strategici per la tutela delle coste laziali e del centro storico della Capitale e per mantenere gli impegni assunti con l’UE al fine di produrre, fino al 2030, circa 4 GW l’anno di energia pulita tramite nuovi impianti fotovoltaici. Il nuovo Ptpr introduce limitazioni all’utilizzo ...

Concluso con successo recupero speleologo Bloccato in grotta : Si e' conclusa con successo, dopo estenuanti ore ed ore di lavoro tenace da parte di decine di persone del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), l'operazione che ha portato al recupero di uno speleologo francese che da giovedì era bloccato nella grotta Fiat Lux sul massiccio del Marguareis nel Comune di Briga Alta (Cuneo). L'uomo era rimasto a 300 metri di profondita' in seguito ad una scivolata sulla roccia resa viscida dal ...

Rifiuti Roma - Ama approva il bilancio 2017 : perdite per 136 milioni di euro. Era Bloccato per la disputa Bagnacani-Raggi : Ama Spa, la municipalizzata che gestisce la raccolta dei Rifiuti a Roma, ha finalmente approvato il bilancio 2017, chiuso con una perdita di 136 milioni di euro. Il rosso, secondo quanto dichiarato dalla presidente Luisa Melara, non deriverebbe tanto dalla nota disputa con Roma Capitale sui crediti pregressi dei servizi cimiteriali (circa 18 milioni), quanto dalla svalutazione immobiliare relativa ai locali aziendali che avrebbero dovuto ...

Motopesca italiano Bloccato in mare aperto dopo aver soccorso 50 profughi : “Non li lasciamo” : Il motopeschereccio di Sciacca Accursio Giarratano è bloccato da più di 12 ore in mare aperto tra Malta e Lampedusa dopo aver soccorso una cinquantina di migranti. Ma La Valletta ha negato loro l'autorizzazione all'approdo e ora sono in attesa di istruzioni. Il comandante: "Non li avremmo mai lasciati alla deriva. Torneremo a casa solo quando conosceremo la loro sorte".Continua a leggere

Paura sulla superstrada Fi-Pi-Li - tir carico di legna prende fuoco : traffico Bloccato : Per motivi tutti da accertare, un camion carico di legna che viaggiava in direzione Calambrone (Pisa) ha preso fuoco facendo scattare immediatamente l'allarme. Parte del carico incendiato è finito anche sulla sede stradale rendendola impercorribile. Il tratto è stato chiuso al traffico con uscita obbligatoria Interporto.Continua a leggere

È stato recuperato Francesco Cassardo - l’alpinista italiano Bloccato sul Gasherbrum VII - in Pakistan : Francesco Cassardo, l’alpinista italiano bloccato sul Gasherbrum VII, in Pakistan, è stato recuperato questa mattina da un elicottero di soccorso Pakistano. Cassardo era bloccato da quasi due giorni su una parete del Gasherbrum VII, una montagna di 6.955 nel massiccio del

?Alpinista italiano ferito e Bloccato in Pakistan : ?l'elicottero lo ha recuperato : «Francesco è sull'elicottero verso Skardu». Con queste parole sulla sua pagina Facebook, Cala Cimenti - compagno di cordata e primo soccorritore di Francesco Cassardo - conferma l'avvenuto...

Alpinista italiano ferito e Bloccato in Pakistan : corsa contro il tempo per salvarlo : «Cima! Cala è riuscito a salire l'inviolato». Carlalberto Cimenti detto Cala, uno degli alpinisti italiani più apprezzati e conosciuti, ieri dal Pakistan aveva vergato...

Mercato NBA – Chris Paul Bloccato ai Thunder : ecco perché risulta difficile scambiarlo : Chris Paul bloccato ai Thunder dopo la trade con i Rockets: mega contratto e impossibilità di scambiare i free agent le catene che lo legano ad OKC L’avventura di Chris Paul in maglia Thunder sembrava non dover proprio iniziare. OKC, in totale rebuilding dopo l’addio di Paul George, ha dato via Westbrook in cambio del playmaker dei Rockets, per poi scambiarlo nuovamente in cambio di asset con i quali costruire il proprio futuro. Di trade ...

Perché alcune scuole tedesche hanno Bloccato Office 365 per rischi sulla privacy : Il quartier generale di Microsoft in Francia (foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images) Nello stato federale tedesco dell’Assia, le scuole non potranno più utilizzare Microsoft Office 365 per via di una violazione del Gdpr, il regolamento europeo sui dati personali, relativa al cloud dei programmi. Le contestazioni risalgono a due anni fa. Nell’agosto 2017 il commissario dell’Assia per la protezione dei dati e della libertà d’informazione, a ...

Lo sfogo del deputato : “Parlamento Bloccato per norma su patente nautica. Non è possibile - fatto grave” : “Mentre il Paese e i cittadini aspettano risposte alle loro esigenze, 630 deputati vengono bloccati per discutere un essenziale provvedimento sul rinnovo della patente nautica. In un Paese normale una norma del genere verrebbe affrontata in sede legislativa e ratificata in dieci minuti”. Lo sfogo, alla Camera, mentre si discute sul dilazionamento di alcuni obblighi che riguardano la patente nautica, è del deputato del Pd, Enrico ...

Siena - doppio incidente sull’A1 : un morto e 12 feriti - traffico Bloccato per i soccorsi : Il primo incidente aveva coinvolto due mezzi: una vettura e un camion. Mentre erano in azione i soccorsi di 118 e vigili del fuoco e il traffico molto rallentato, qualche centinaio di metri più indietro tre vetture si sono tamponate violentemente. Il bilancio dei due sinistri è di un morto e dodici feriti.Continua a leggere