Trovato morto Simon Gautier | il turista francese disperso nel Cilento

Simon Gautier Trovato morto : era disperso da 9 giorni. «Il corpo individuato grazie a un drone» : Simon Gautier è morto. Il turista francese disperso nel Cilento da 9 giorni, da quel 9 agosto in cui telefonò al 118 per chiedere aiuto (qui la trascrizione della drammatica...

Disperso nel Cilento - Trovato morto : 20.49 E' stato trovato morto in un burrone Simon Gautier, il giovane escursionista francese Disperso nei giorni scorsi nel Cilento. Il corpo dell'escursionista è stato individuato dagli uomini del Soccorso alpino in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro (Salerno). La vittima era un appassionato di trekking estremo e viveva da due anni a Roma dov'era impegnato a scrivere una tesi di storia dell'arte.

Giallo all'Isola d'Elba : turista napoletano Trovato morto a 33 anni dopo una serata con la fidanzata : Un 33enne napoletano è stato trovato morto oggi, intorno all'ora di pranzo, nell'abitazione all'Isola d'Elba dove stava trascorrendo le vacanze con la...

Isola d’Elba - turista 33enne napoletano Trovato morto a letto : disposta autopsia : Tragedia all'Isola d'Elba dove oggi all'ora di pranzo i genitori dell'uomo lo hanno trovato morto nel letto nella casa vacanze che divideva con loro. Sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenze. A far luce sul decesso sarà l'autopsia disposta dalla procura.Continua a leggere

Tito Gabriele Trovato morto sulle sponde del fiume : era scomparso da giorni : L'uomo era uscito di casa ad Arce per l'abituale passeggiata, per poi non fare ritorno. Aveva 85 anni. Il ritrovamento sulle...

Delfino Trovato morto sugli scogli a Ostia : Andrea Pegoraro È meglio non toccarli per evitare il rischio di epidemia, come sottolineato dalla onlus Oceanomare Delphis Dopo i tre delfini trovati morti una settimana fa a Viareggio e in Versilia, oggi un altro esemplare ha perso la vita a Ostia ed è stato rinvenuto su una scogliera tra il porto e Fiumara Grande. La notizia è stata riportata da Il Messaggero. La onlus Oceanomare Delphis, che dal 2011 cura il progetto dei Delfini ...

