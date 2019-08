TORINO | UCCIDE MOGLIE E SI COSTITUISCE ' Lui un taciturno' | usata lima da modellismo?

TORINO - uccide la moglie dopo un litigio e poi chiama il 112 : Omicidio in corso Orbassano, il marito ha colpito al petto la donna con una lima per modellismo

Litiga con due ragazzi sul moTORINO e ne uccide uno tamponandoli con l’auto : L’altro ragazzo è gravissimo. L’investitore è stato arrestato per omicidio stradale: all’origine della tragedia alcuni apprezzamenti poco graditi su una ragazza

TORINO - cerca di uccidere giovane : nigeriano incastrato da gioiello : Lo straniero ha aggredito alle spalle la ragazza, colpendola per ben tre volte con un coltello: fortunata la giovane, dato che la lama ha sfiorato dei punti vitali. Accusato di tentato omicidio e riconosciuto grazie ad una collanina strappata dalla donna durante l'aggressione, il 24enne è finito in carcere Federico Garau ? Luoghi: Torino

TORINO - incidente in cortile : mamma investe la figlia con l'auto e la uccide : Una terribile tragedia familiare si è verificata questa mattina a Villarbasse, in provincia di Torino, dove una donna di nazionalità rumena ha accidentalmente investito sua figlia, che non aveva nemmeno 2 anni, Emilia Pavel, nel cortile di casa mentre faceva retromarcia con la sua automobile, una Dacia Logan station wagon. Secondo quanto riporta la stampa locale, la bambina era tenuta dalla nonna, ed entrambe erano probabilmente in attesa di ...