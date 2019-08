Lo scaricabarile su Mattarella di leader senza coraggio

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 18 agosto 2019) “La data del voto la decide” sostiene Luigi Di Maio. “Vediamo con il presidentequal è la decisione migliore per salvare l’Italia” sospira Nicola Zingaretti. Fa un po’ sensazione tutto questo richiamarsi alla “saggezza del Quirinale” da parte dei protagonisti della crisi. E non solo perché, tra chi la invoca, c’è pure quel Di Maio che poco più di un anno fa perchiedeva l’impeachment. Ma anche perché questo continuo tirare per la giacca arriva dopo anni di polemiche per il troppo interventismo, in passato, dei vari inquilini del Colle.Invece ioggi pretendono cheli guidi sulla strada che vorrebbero a tutti i costi percorrere, maavere ildi prendersi la responsabilità della scelta. “Io non faccio inciuci! Ma ce lo ha chiesto il presidente…”. Lo stesso Grillo l’ha lasciato intendere: “Non si tratta con gli avvoltoi – ...

