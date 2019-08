Gli ultimi giorni in carcere di Jeffrey Epstein

Incidente Pozzovivo – Sui social le prime FOTO di Domenico - dalla Bahrain Merida Gli ultimi aggiornamenti : “è bello vedere il tuo sorriso” : Domenico Pozzovivo sorridente sui social, ma manca ancora un ultimo intervento: gli aggiornamenti della Bahrain Merida Domenico Pozzovivo si trova a Lugano dove è stato operato due giorni fa al gomito. Il ciclista della Bahrain Merida ha finalmente postato la sua prima FOTO, che lo ritrae pensieroso sul lettino d’ospedale, ma compare sui social anche sorridente, in uno scatto pubblicato dal suo team, la Bahrain Merida, che ha ...

Clima - a luglio le temperature più alte deGli ultimi 140 anni. Il 2019 finora è il terzo anno più caldo della storia : Il luglio del 2019 è stato il mese più caldo mai registrato negli ultimi 140 anni. Non solo: il 2019 potrebbe confermarsi il terzo anno più caldo da quando vengono registrate le temperature e anche quello con la prima metà più torrida per diverse aree del pianeta. Anche l’Italia non è stata risparmiata. Domenica 11 agosto è stata la più calda dell’estate, con otto città che hanno raggiunto temperature da bollino rosso. Un trend che ...

Che cos’è il sensore ToF - montato suGli ultimi smartphone? Ecco che cosa fa : Si fa spesso menzione del sensore ToF ossia Time of Flight come componente fondamentale delle fotocamere digitali montate sugli smartphone moderni. Che cos’è questo importante elemento hardware e come funziona? Scopriamo tutto quel che riguarda questo “occhio” supplementare comprendendo così meglio a cosa possa servire nell’esperienza quotidiana. Che cos’è il Time of Flight Il tempo […] L'articolo Che ...

Nadia Toffa morta - Davide Parenti : “Il lavoro l’ha tenuta in vita più di quanto la malattia permettesse. NeGli ultimi tempi faticava a camminare” : “Quando ti dicono che hai quella cosa, in quel posto, e di quel tipo, basta che guardi su internet per leggere che hai al massimo dieci mesi. Lei ne ha fatti venti”. Ai funerali ha appoggiato la sua cravatta nera sulla bara bianca e in un’intervista al Messaggero, l’autore e ideatore de Le Iene Davide Parenzo ha voluto ricordare così Nadia Toffa, scomparsa il 12 agosto scorso, sottolineando che per lui era “come una ...

Incidente Pozzovivo – Il ciclista operato a Lugano : i dettagli e Gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni : Domenico Pozzovivo è stato operato nella giornata di ieri a Lugano: l’intervento, eseguito dal dottor Christian Candrian è andato a buon fine Dopo le prime cure prestate in Italia, Domenico Pozzovivo è stato trasferito di recente a Lugano per continuare a ricevere l’adeguata assistenza medica della quale necessita dopo il brutto Incidente dei giorni scorsi. Il ciclista della Bahrain Merida è stato operato nella giornata di ieri ...

Tennistavolo - Qualificazioni Tokyo 2020 : la situazione dell’Italia. Speranze azzurre riposte verosimilmente neGli ultimi tornei di qualificazione individuale : Si avvicina il momento della verità anche per quanto riguarda il Tennistavolo in vista delle Olimpiadi del 2020: sono state assegnate le prime carte olimpiche, nei vari tornei continentali, che per l’Europa è corrisposto agli European Games di Minsk. A fare la parte del leone nel Vecchio Continente è stata la Germania, che si è imposta in entrambi i tornei a squadre e nel doppio misto, mentre i tornei di singolare hanno dato il pass a ...

Calciomercato 13 agosto : Juve - pronte 6 cessioni. Inter-Icardi - le ultimissime. CaGliari - spunta Ounas : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 13 agosto. JuveNTUS– Come confermato da Sarri, i bianconeri dovranno cercare di cedere 6 giocatori per evitare spiacevoli sorprese in chiave Champions. Perin, Rugani, Matuidi, Khedira, Mandzukic e Dybala verso l’addio. INTER– Situazione ingarbugliato per quel che riguarda Icardi. Il centravanti nerazzurro vorrebbe solamente la […] L'articolo Calciomercato ...

8 tra le migliori serie tv deGli ultimi 15 anni secondo i critici - da Breaking Bad a The Handmaid’s Tale : Le piattaforme di streaming sono i principali promotori dello sviluppo di nuove produzioni seriali, ma allo stesso tempo offrono l'opportunità di riscoprire successi meno recenti e altrettanto validi. Affidarsi ai critici per scoprire quali siano le migliori serie tv in circolazione non è tanto un atteggiamento snob che tende a escludere i titoli più commerciali, quanto piuttosto un metodo collaudato per privilegiare contenuti innovativi e ...