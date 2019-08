Crisi,Salvini: siamo in mano a renziani

"La via maestra sarebbe il voto","ina una trentina di, senatori che se andiamo a votare non li voterebbe nessuno". Lo dice il leader della Lega. "Martedì,in Senato ascolterò le comunicazioni di Conte, senza pregiudizi" e "non do la soddisfazione ai compagni di lasciare il ministero dell'Interno. Difenderò il Paese con le unghie e con i denti",aggiunge."Il governo degli sconfitti sarebbe una truffa". Poi, ai 5 Stelle:"Pronti ad andare con Renzi e sarei io quello inaffidabile".(Di domenica 18 agosto 2019)