Antonio Socci | quello che nessuno dice sul Pd | Se passa la linea Renzi | il partito

Matteo Salvini - Antonio Socci : "Perché i compagni perderanno sempre" : Come si accende la Tv e ci si sintonizza su un talk show il menù è sempre uno e solo quello: Matteo Salvini. Da mesi. Non si parla d' altro. In molti casi sembra di assistere a "processi in contumacia" dove commentatori e conduttori in gran parte sono schierati, come un tribunale, tutti contro uno,