Fonte : agi

(Di sabato 17 agosto 2019) Schiacciare un pisolino nelè una buona abitudine. Ricarica la mente, il fisico e produce effetti positivi sull'economia. Lo hanno capito le molte aziende in Spagna, Cina e Giappone che concedono ai propri dipendenti una pausa sonnellino di metà giornata, mentre negli Stati Uniti, in Italia e in molte altre nazioni il riposo sul posto di lavoro viene visto come una perdita di tempo. Ma secondo i ricercatori è tutt'altro che un'abitudine da scansafatiche. Ecco le ragioni, sotto diversi punti di vista: Mentale: un sonnellino di massimo 6 minuti migliora la memoria a lungo termine e aumenta la capacità di ricordare fatti e nozioni. Un riposo di 20-30 minuti migliora le abilità motorie (incluso il digitare tasti) e la prontezza, mentre 30–60 aumentano le capacità decisionali. La NASA ha scoperto che un pisolino di 40 minuti migliora le prestazioni del 34% nei piloti militari ...

Agenzia_Italia : Perché dovremmo sempre fare una pennichella nel pomeriggio #sonno - biluuuhx : @jiminiello Ma non ci sto capendo un cazzo in realta perché se il problema è solo dell’emittente gli facciamo il cu… - FRSMTT : @ldibartolomei In teoria sarebbero deterrente perché maggiore probabilità di essere beccati, ma visto che 80% viole… -