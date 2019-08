Open Arms | Salvini a Conte | «Mio malgrado accetto decisione» I 27 minori sbarcati a

Open Arms - sbarcano i 27 minori. Salvini dopo la richiesta di Conte : “Cedo mio malgrado” : Ventisette minori sono stati fatti sbarcare a Lampedusa dall'imbarcazione della ong spagnola Open Arms dopo che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato una lettera al Ministro degli Interni Matteo Salvini chiedendone lo sbarco.Continua a leggere

Migranti : Faraone - 'sbarco minori Open Arms? Salvini solo un coniglietto' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Non c’è la manifestazione di nessuna leale collaborazione nei confronti di Conte da parte di Salvini nello sbarco dei minori dalla Open Arms. E meno che mai una ritrovata coscienza umanitaria. Semplicemente, avendo saputo che la procura di Agrigento ha aperto un’inchi

Migranti : iniziato trasbordo minori da nave Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "E' iniziato il trasbordo dalla nave Open Arms alle motovedette di Guardia costiera e di Guardia di Finanza dei 27 minori non accompagnati dopo l'ok ottenuto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Gli altri 107 Migranti resteranno per ora a bordo in attesa di ulteri

Migranti : Faraone - ‘sbarco minori Open Arms? Salvini solo un coniglietto’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Non c’è la manifestazione di nessuna leale collaborazione nei confronti di Conte da parte di Salvini nello sbarco dei minori dalla Open Arms. E meno che mai una ritrovata coscienza umanitaria. Semplicemente, avendo saputo che la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per sequestro di persona e violenza privata ed essendosi consigliato con Giulia Bongiorno, quella che non fa più ...

Migranti : iniziato trasbordo minori da nave Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “E’ iniziato il trasbordo dalla nave Open Arms alle motovedette di Guardia costiera e di Guardia di Finanza dei 27 minori non accompagnati dopo l’ok ottenuto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Gli altri 107 Migranti resteranno per ora a bordo in attesa di ulteriori sviluppi dell’inchiesta della Procura di Agrigento coordinata dal Procuratore aggiunto Salvatore ...

Migranti : Open Arms - 'sbarco solo per 27 minori non accompagnati' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Sono 27 e non più 28 i minori non accompagnati sulla nave Open Arms che tra poco verranno fatti sbarcare, E' quanto spiega sui social la ong spagnola. "Rettifica, autorizzato solo sbarco dei 27 minori non accompagnati", scrive Open Arms sul suo profilo Twitter.

Migranti : Open Arms - ‘sbarco solo per 27 minori non accompagnati’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Sono 27 e non più 28 i minori non accompagnati sulla nave Open Arms che tra poco verranno fatti sbarcare, E’ quanto spiega sui social la ong spagnola. “Rettifica, autorizzato solo sbarco dei 27 minori non accompagnati”, scrive Open Arms sul suo profilo Twitter. L'articolo Migranti: Open Arms, ‘sbarco solo per 27 minori non accompagnati’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Open Arms - Salvini a Conte : «Mio malgrado accetto decisione». Disposto sbarco di 27 minori non accompagnati : Matteo Salvini non ostacolerà lo sbarco dei minori a bordo della nave Open Arms. Sono 27 i minori non accompanati per i quali è stato Disposto lo sbarco. La polizia sta...

Open Arms - Salvini autorizza lo sbarco dei minori : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha autorizzato lo sbarco dei minori a bordo della Open Arms. Si tratta, ha comunicato l'ong spagnola

Open Arms - nuovo appello dell’Ong : “Non possiamo più sopportare questa situazione” : “La tensione a bordo è insostenibile, quello che stiamo vivendo è ingiustificabile. “Scusate se disturbiamo le vostre vacanze, ma siamo cittadini spagnoli, vittima di un sequestro, non siamo pirati somali”. Lo scrive su twitter Oscar Camps, fondatore della ong Open Arms aggiungendo anche un video da bordo della nave. Il concetto è stato ribadito anche sul profilo italiano dell’Ong: “La situazione a bordo è diventata ...

Open Arms - sì allo sbarco dei minori Salvini : «Autorizzo - mio malgrado» : Intanto la nave dell’Ong spagnola è sempre lì, all’ingresso del porto dell’isola con i suoi 134 migranti a bordo. Tra Malta e le Pelagie in attesa la Ocean Viking con 365 migranti

Ma come stanno davvero i migranti su Open Arms? Dopo la lite tra medici disposta l’ispezione sanitaria : La decisione della procura servirà per accertare le condizioni dei naufraghi ammassati da due settimane nello scafo della ong spagnola

Open Arms - Salvini cambia idea e acconsente allo sbarco dei minori dalla nave : Matteo Salvini fa retromarcia neanche dieci minuti dopo la diffusione della nota in cui fonti della Lega confermavano il no allo sbarco di alcuni migrante dalla Open Arms, indipendentemente dalla loro età reale o presunta. Poi, a sorpresa, cambia idea e annuncia di acconsentire suo malgrado alla richiesta di Giuseppe Conte con una dichiarazione che punta direttamente il dito contro il Presidente del Consiglio:Prendo atto che disponi che ...

Open Arms - continua il braccio di ferro e Procura acquisisce documenti : Ancora una notte, la sedicesima, trascorsa sulla Open Arms per i 134 migranti che attendono, al largo di Lampedusa, un porto sicuro per...