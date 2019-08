Migranti | sedicesima notte sulla Open Arms | attesa per sviluppi inchiesta Procura

Migranti : sedicesima notte sulla Open Arms. La Guardia Costiera : "Pronti allo sbarco" : Davanti a Lampedusa 134 Migranti hanno trascorso la loro sedicesima notte a bordo della Open Arms da quando sono stati soccorsi, in attesa del via libera allo sbarco e delle possibili decisioni della Procura di Agrigento che ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona e violenza privata. Intanto la Guardia Costiera ha fatto sapere che per quanto riguarda il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo "non vi sono impedimenti di ...

