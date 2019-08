Meteo | è un’estate folle Gli esperti non hanno dubbi | succederà tra poco

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 17 agosto 2019). In arrivo caldo e forti temporali con furiose grandinate. Già da lunedì 19 agosto i termometri inizieranno la loro scalata verso l’alto, toccando subito punte di tutto rispetto su Sardegna, Sicilia e sulle regioni centrali tirreniche, in un contesto stabile e soleggiato. Tuttavia, la fase più acuta del caldo si toccherà tra martedì 20 e giovedì 22, quando tutto il Centro-Sud e le Isole maggiori saranno interessate da un caldo intenso, con temperature fino a 40°C, specie nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia e fino a 38°Csu gran parte delle nostre regioni meridionali e nelle aree interne del Centro, soprattutto in Toscana e in Umbria. Il grande caldo risparmierà solo parzialmente le regioni settentrionali, lambite da correnti più fresche atlantiche, le quali saranno in grado di provocare qualche temporale sulla zona dei laghi lombardi, poi il Trentino e ...

