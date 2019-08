M5S | Salvini parla da ministroSi dimetta se è un po' coerente

M5S : "Salvini parla da ministroSi dimetta se ha un po' di coerenza" : "Salvini ha fatto cadere il governo e pretende ancora di fare il ministro. parla da ministro, ma per conto di chi e di cosa se ha detto che vuole sfiduciare il governo? Si dimetta se ha un briciolo di coerenza". Così fonti M5S dopo le vicende di oggi sul caso Open Arms. Segui su affaritaliani.it

M5S : Salvini cerca il Cav che lo snobba : 12.56 Salvini "ha provato a fregarci tutti,ma alla fine si è fregato lui". Così il M5S scrive sul blog delle Stelle. "Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto,portando il Paese sull'orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e i loro interessi,ma hanno anche fatto una scelta politica chiara,chiamando Berlusconi". E incalza:"Il paradosso è che ora pare sia lo stesso Berlusconi a snobbarli, nemmeno lui si fida di ...

M5S : "Salvini si è fregato da solo" : M5s, con un post sul Blog delle stelle, torna ad attaccare Matteo Salvini, accusandolo di essersi fregato da solo. ”È incredibile, nemmeno lui si fida di loro, ma è costretto a starci insieme per farsi garantire le tv - si sottolinea -. È il solito giochino di sempre, sono 30 anni che è così. Io ti do, tu mi dai. Ma a noi queste logiche non interessano. Il MoVimento 5 Stelle è un’altra cosa. ...

Crisi di governo - M5S dice no a Salvini : “Ha scelto Berlusconi. Voleva fregarci - si è fregato da solo” : Le offerte di Matteo Salvini? Respinte al mittente. Il Movimento 5 stelle mette un secco no a un nuovo accordo con il leader leghista e lo fa con un post pubblicato questa mattina sul blog delle stelle: “Vorremmo mettere una cosa in chiaro, visto che ancora non lo è per tutti – si legge – Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto, portando il Paese sull’orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e ...

Matteo Salvini ad Arcore per un accordo con Silvio Berlusconi - l'accusa del M5S : "Matteo Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto, portando il Paese sull'orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e il loro interesse personale. Salvini e la Lega hanno anche fatto una scelta politica, una chiara scelta politica. Perché 24 ore dopo aver aperto la cr

Il M5S : "Salvini sceglie Silvio Ma anche Berlusconi lo snobba" : Matteo Salvini "ha provato a fregarci tutti, ma alla fine si è fregato lui". E' quanto si legge in un post dal titolo 'Salvini sceglie Silvio, ma anche lui lo snobba' pubblicato questa mattina sul Blog del Movimento 5 stelle. "Chissa' cosa penseranno adesso coloro che negli ultimi mesi si erano avvicinati per la prima volta alla Lega. Salvini ha preferito Arcore a voi. E' vero, ha provato a fregarci tutti, ma alla fine si e' fregato lui. Ora ...

Crisi di governo - a che punto siamo dopo 9 giorni : la retromarcia di Salvini - le parole di Conte e le ipotesi di accordo Pd-M5S : Se fosse il Monopoli, si potrebbe dire che la partita rischia di ripartire dal via. Ma quello che dura ormai da nove giorni non è il Monopoli. Si tratta, invece, della prima Crisi di governo scatenata in pieno agosto nella storia della Repubblica. Per 73 lunghi anni l’estate politica degli italiani è stata occupata da governi balneari, rimpasti, polemiche e persino decreti salvaladri votati mentre Roberto Baggio segnava due gol alla ...

Fonti Pd : sì Salvini a Di Maio premier M5S : «Fake news diffuse ad arte» Zingaretti : «No a governi pasticciati» : Matteo Salvini sarebbe pronto a offrire perfino la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio pur di riappacificare gli alleati e far rientrare la crisi di governo, per evitare la formazione di una...

Matteo Salvini fregato due volte. "Il piano B del Pd" - clamoroso ribaltone Conte se la Lega ricuce col M5S : Tra Pd e M5s ormai non si discute più sul cosa, il governicchio, ma sul come. Al patto per rinviare il voto anticipato, far saltare i piani di Matteo Salvini e mandarlo all'opposizione manca solo l'ufficialità. Tutti ne parlano, Graziano Delrio si è sbilanciato ("Un patto scritto alla tedesca") ma t

Fonti Pd : sì Salvini a Di Maio premier M5S : «Fake news diffuse ad arte» Zingaretti : «No a governi pasticciati» : Matteo Salvini sarebbe pronto a offrire perfino la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio pur di riappacificare gli alleati e far rientrare la crisi di governo, per evitare la formazione di una...

M5S : "Con la Lega mai dire mai - Salvini via dal Viminale Governo col Pd? Buone possibilità". L'intervista-bomba : "Allo stato il leader della Lega si è dimostrato non affidabile. Sarebbe molto complicato, però in politica non esiste il mai. Certamente, però, non alle condizioni di prima". Con queste parole il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso, intervistato... Segui su affaritaliani.it

Fonti Pd : sì Salvini a Di Maio premier M5S : «Fake news diffuse ad arte» : Matteo Salvini sarebbe pronto a offrire perfino la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio pur di riappacificare gli alleati e far rientrare la crisi di governo, per evitare la formazione di una...

Renzi : Salvini impaurito - ora cede al M5S : 14.35 "Salvini sente scivolarsi via la poltrona, si è impaurito, dunque offre di tutto a Di Maio". Così Matteo Renzi su Facebook. "Adesso vedremo cosa farà il M5S, può davvero accadere di tutto". "Prima l'Italia. Prima le Istituzioni. Siamo pronti a un governo istituzionale per salvare le famiglie dall'aumento dell'Iva e per evitare che l'Italia sia isolata in Europa",dice Renzi. "E siamo pronti a un'opposizione ancora più dura se grillini e ...

Crisi - Conte attacca Salvini e punta al bis Di Maio e la «frittata» di Matteo M5S-Pd - Renzi : «Può accadere di tutto» : Il premier Conte strappa con Salvini e prepara la battaglia in Senato per il 20 agosto. Il M5S non svela ancora le carte, ma la retromarcia è improbabile. Attesa per le mosse di Zingaretti e del Pd, con Forza Italia alla finestra