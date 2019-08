Lui prova a dare fastidio in modo esagerato ad un gruppo di donne e una di loro lo

Europei Ciclismo 2019 – Ilse PLuimers vince la prova in linea femminile Juniores - decima Sofa Collinelli : Doppietta olandese ad Alkmaar con la Pluimers che taglia il traguardo davanti alla connazionale Van Rooijen, decima invece Sofia Collinelli Niente medaglia per l’Italia nella prima prova in linea degli Europei di Alkmaar, nella categoria Juniores femminile si impone Ilse Pluimers che si laurea così campionessa continentale. L’olandese sfrutta l’attendismo del gruppo e si lancia in solitaria negli ultimi dieci chilometri, ...

Giulia Provvedi - bomba di gossip su Chi : ha scelto di riprovarci - proprio con Lui : bomba di gossip su Giulia Provvedi. bomba ovviamente sganciata dal settimanale diretto dal re del gossip, Alfonso Signorini. Su Chi, infatti, si legge che la Provvedi sarebbe tornata col suo ex, Pierluigi Gollini. Il rotocalco lo dà per certo, e scrive che l'ex concorrente del Grande Fratello Vip av

Marica Pellegrinelli in love con Charley Vezza - ma la mamma di Lui non approva : Marica Pellegrinelli, dopo l’addio a Eros Ramazzotti, ha già ritrovato l’amore. La 31enne modella lombarda, a pochi mesi dalla separazione con il popolare cantante, sta frequentando da qualche tempo Charley Vezza, anche se al momento i due continuano a nascondersi. La nuova coppia potrebbe però presto uscire allo scoperto: ne è certo il settimanale Oggi, che ha parlato di una fuga romantica di Marica Pellegrinelli e Charley Vezza ...

Marica Pellegrinelli in love con Charley Vezza - ma la mamma di Lui non approva : Marica Pellegrinelli, dopo l'addio a Eros Ramazzotti, ha già ritrovato l'amore. La 31enne modella lombarda, a pochi mesi dalla sperazione con il popolare cantante, sta frequentando da...

PSG-Neymar – Interviene Mbappè - il francese prova a convincere il brasiliano : “ho parlato con Lui con sincerità” : Mbappè prova a convincere Neymar a restare al PGS: le parole dell’attaccante francese sul collega brasiliano Non è ancora definito il futuro di Neymar: il calciatore brasiliano ha da tempo espresso al PSG, col quale ha ancora un anno di contratto, il desiderio di tornare al Barcellona, ma il club parigino non sembra intenzionato a cederlo. Neymar dunque sta ricorrendo a ‘dispetti’ per cercare di sfinire il PSG e ...

Il Movimento 5 Stelle dice che i suoi iscritti hanno approvato il “mandato zero” e le altre novità proposte da Luigi Di Maio : Si sono concluse oggi le votazioni sulle riforme allo statuto del Movimento 5 Stelle proposte dal capo politico Luigi Di Maio. Con un post sul blog ufficiale, il Movimento ha annunciato che tutte le proposte – compresa la più nota,

Andrea e Natalia mozzafiato - a Taranto prova d’amore : è così che Lui si sbilancia : Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, l’amore è al top dopo Uomini e Donne Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più innamorati, e questa vacanza a Taranto sembra stia andando per il verso giusto. Tanti sorrisi e occhioni sognanti nelle loro storie Instagram, parole d’amore e dichiarazioni emozionanti, e anche molto divertimento: un mix di […] L'articolo Andrea e Natalia mozzafiato, a Taranto prova d’amore: è così ...

McDonald’s scrive a Dario - siciliano emigrato in Austria : “Hey mafioso! Prova il nostro panino”. Lui : “Sono davvero incazzato” : “Hey mafioso! Prova il nostro Panino della Casa. Bella Italia!”. Chissà cos’ha pensato Dario, un 30enne di Giarre, in Austria per lavoro da quattro anni, quando sul suo telefonino, tra un aggiornamento della app meteo e un messaggio WhatsApp, è apparsa la notifica di McDonald’s. Già perché la scritta/lancio pubblicitario è stata spedita dalla più grande compagnia di fast-food al mondo direttamente sul cellulare di un ragazzo emigrato in ...

Molti indizi - qualche prova : sarà Lui Giorgetti il commissario europeo? : Giancarlo Giorgetti non è mai stato un politico che si lancia a capofitto in una nuova avventura. GG, così lo chiamano da sempre in Lega, ha un carattere schivo, introverso e riflessivo. E, da padano doc, di Cazzago Brabbia (Varese), sposa in pieno il detto lombardo 'mai fare... Segui su affaritaliani.it

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia e Giulio Ravelli si sono rivisti? La prova schiacciante - ma Lui sbrocca : Gossip-bomba su Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5: Giulia Cavaglia e Giulio Raselli si sono rivisti? La voce rincorre i due ex protagonisti del Trono Classico, che fino a prova contraria non si vedono da un mese. A Uomini e Donne, per inciso, Giulia ha preferito M

Tom Morello lancia via il telefono mentre un fan prova a farsi un selfie con Lui : Era accaduto qualcosa di simile alcuni giorni fa in occasione del concerto dei Fidlar, ma forse la lezione non era abbastanza chiara: durante l'ultima esibizione dal vivo di Tom Morello, il chitarrista ha invitato sul palco alcuni fan mentre suonava un assolo. Un supporter però non ha resistito ed ha preso uno smartphone per farsi una foto col musicista. La reazione di Morello però non è stata delle migliori. ...Continua a leggere