Leucemia | con CAR-T “tasso di remissione dell’81% e sopravvivenza libera da recidiva

Lutto nel mondo della pallavolo : addio a Federica De Biasi - lottava da anni contro la Leucemia : Lutto nel mondo della pallavolo: è morta a 32 anni l’ex pallavolista Federica De Biasi Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di una ex atleta: è morta ieri a 32 anni la padovana Federica De Biasi, che lottava da cinque lunghi anni contro una grave forma di leucemia, il linfoma di Hodgking, diagnosticatole nel 2014. Chicca, come veniva chiamata dagli amici, aveva militato al ungo in Serie B, nella Loreggia Volley nelle stagioni ...

Federica De Biasi è morta : lottava contro la Leucemia : Lutto nel mondo del volley: l'ex giocatrice del Volley Loreggia è scomparsa nella notte, avrebbe compiuto 33 anni ad agosto

Basta poco per regalare un sorriso speciale : la favola di Bheem Goyal - il bimbo malato di Leucemia in campo con i Seattle Sounders : La favola del piccolo Bheem Goyal: in campo con i suoi Seattle Souders nell’amichevole contro il Borussia Dortmund Il mondo dello sport regala sempre favole speciali. Tantissime sono le storie nascoste dietro i grandi campioni, ma questa volta è la battaglia di un piccolo campione a riempire i cuori d’amore. Bheem Goyal è un bambino di 8 anni, che sta affrontando la partita più difficile della sua vita, una dura lotta contro ...

Il bambino tifoso malato di Leucemia scrive a Mihajlovic : "Non mollare. Un giorno ci incontreremo in campo"" : Mirko ha dieci anni e ha deciso di scrivere una lettera a Sinisa Mihajlovic con cui condivide la battaglia contro la leucemia e la passione per il calcio. Come riporta Gianlucadimarzio.com, Mirko - dopo aver visto la conferenza stampa dell’allenatore serbo - ha scritto un messaggio dalla sua stanza d’ospedale del Comitato Maria Letizia Verga, a Monza:“Sono Mirko, un bimbo di 10 anni con una grande qualità: il ...

ragazzo con Leucemia scrive a Mihajlovic : Un 14enne pugliese, malato di leucemia da un anno, ha girato un video di incoraggiamento rivolto all'allenatore del Bologna, che qualche giorno fa ha annunciato di avere il cancro: "Sinisa, portiamo a casa il risultato insieme"

Mihajlovic e la Leucemia - se il campione serbo diventa modello di prevenzione contro la malattia : “fate i controlli - è l’unica speranza” : Sinisa Mihajlovic modello di prevenzione contro la malattia: l’allenatore del Bologna, 50enne serbo e centrocampista di classe che ha fatto la storia di Stella Rossa, Sampdoria e Lazio (in serie A ha giocato anche nella Roma e nell’Inter), ieri ha annunciato in una conferenza stampa di avere la leucemia. Diagnosticata appena due giorni fa. “Le mie non sono lacrime di paura: io la malattia la rispetto ma la vincerò guardandola ...

Calcio - Sinisa Mihajlovic ha la Leucemia : “Malattia in fase acuta ma si può guarire e sconfiggere” : La conferenza stampa odierna di Sinisa Mihajlovic è stata una di quelle che non vorremmo mai ascoltare: il tecnico serbo del Bologna ha rivelato di essere affetto dalla leucemia e che dalla prossima settimana inizierà le cure del caso per combattere la malattia e sconfiggerla. Alla stampa ha iniziato così il serbo: “Ho fatto alcuni esami dove si sono scoperte alcune anomalie che non c’erano qualche mese fa. Voglio essere chiaro. ...