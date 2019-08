Le Iene | la presunta lettera contro l' ipocrisia dei vip assenti ai funerali di Nadia Toffa

Fonte : blogo

(Di sabato 17 agosto 2019) Sono stati celebrati ieri idi, conduttrice e inviata de Le, scomparsa all'età di 40 anni il 13 agosto scorso, dopo aver combattuto per circa un anno e mezzoun tumore. Una folla di amici, parenti, colleghi e telespettatori si è accalcata nella piazza del Duomo di Brescia, dove padre Maurizio Patricello ha recitato la messa in onore della giornalista, che insieme a lui ha raccontato il disagio di chi vive, lavora e si ammala nella Terra dei Fuochi.A darle l'ultimo saluto tutta la squadra de Le, casa dellaper oltre dieci anni emittente di unapiuttosto polemica, condivisa nelle scorse ore dal sito Dagospia, in cui sono stati menzionati alcuni nomi di personaggi dello spettacoloaidi. È necessario subito sottolineare che la missiva è stata prontemente rimossa dal portale dopo alcuni minuti ...

