Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 17 agosto 2019) Il presidente uscenteCommissione europea, Jean Clauded’per rimuovere la. A darne notizia è l’esecutivo di Bruxelles in una nota.era in vacanza in Austria, ma ha fatto ritorno in Lussemburgo per. A 64 anni,lascerà il suo incarico alla scadenza del suo mandato, il 31 ottobre. Al suo posto da novembre entrerà in carica la tedesca Ursula von der Leyen.

alecavo : RT @HuffPostItalia: Juncker deve operarsi d'urgenza per l'asportazione della cistifellea - HuffPostItalia : Juncker deve operarsi d'urgenza per l'asportazione della cistifellea - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Caro Juncker l'Italia deve essere molto rigida con l'Unione Europea Ue, penalizzate la nostra agricoltura, le nostre a… -