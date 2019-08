Triestina-Juventus | Sarri fa le prove generali per il Parma | amichevole in tv su Sky

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 16 agosto 2019)di sabato 17 agosto sarà l’ultimaestiva dei bianconeri. Al Nereo Rocco, orario di inizio 20,30, è atteso il pubblico delle grandi occasioni, ma i biglietti sono ancora disponibili. Perè l’ultima occasione di provare la squadra che esordirà sabato 24 agosto in campionato con il. Già decisi otto titolari, tre i ballottaggi, uno per reparto. La notizia più rilevante della vigilia è il ritorno di Aaron Ramsey. Dopo i primi mesi della sua nuova avventura passati a recuperare dall’infortunio, il gallese vestirà per la prima volta la maglia bianconera, anche se non dall’inizio. Non ci sarà Cristiano Ronaldo, ancora alle prese con un affaticamento muscolare, recuperato invece de Ligt, in ballottaggio con Bonucci per una maglia da titolare. Dove vederein diretta streaming e in tvsarà un’esclusiva di Sky Sport che ...

juventusfc : Sabato giochiamo a Trieste! Vi ricorda qualcosa quella notte del 2012? ?? ?? Il tuo biglietto per Triestina-Juve ?… - juventusfc : Sabato facciamo un salto a Trieste per vedere i ragazzi????? Il tuo biglietto per Triestina-Juve ??… - forumJuventus : Ufficiale: Sabato a Trieste amichevole Triestina-Juve alle 20:30 ??? -