Scontro politico sul negato ingresso in Israele a 2 deputate Usa

Pensioni Quota 100 : Scontro politico - Serracchiani (PD) : 'mani in tasca' agli italiani : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 8 agosto 2019 vedono emergere un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione in merito alle uscite anticipate tramite Quota 100 ed al peso che questa misura ha avuto sulle tasche dei pensionati. In particolare, dall'area Dem si punta il dito contro le conseguenze legate alle mancate indicizzazioni degli assegni Pensioni stici. Una misura prevista all'interno della scorsa legge di bilancio contestualmente ...

Sabotaggio cabina elettrica - Italia tagliata in due. Ed è Scontro politico : Un'azione di matrice anarchica, non scollegata da 'eventi' programmati a Firenze oggi (la sentenza sull'attentato di Capodanno del 2017 e la presenza del ministro dell'Interno Salvini) e' al momento l'ipotesi piu' accreditata per il Sabotaggio avvenuto stamani ad una cabina elettrica sulla tratta ferroviaria nei pressi della stazione di Rovezzano, sulla linea Roma-Firenze. Per questo danneggiamento, la procura di Firenze ha aperto un fascicolo e ...