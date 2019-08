Pyongyang lancia due nuovi missili | stop a colloqui con Seul

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 16 agosto 2019) La Corea del Nord hato due“non identificati”. Questa nuova iniziativa preoccupacon il presidente Moon Jae-in che ha riunito il Consiglio di sicurezza. L’esercito sudcoreano ha affermato che sono stati sparati da vicino alla città di Tongchon nella provincia di Kangwon - nell’est del Paese - e hanno volato per circa 230 chilometri prima di cadere nel Mar del Giappone. È il sesto lancio nelle ultime settimane, segno dell’irritazione diper le esercitazioni militari congiunte tra Usa e. Il Nord le considera “prove per l’invasione” del Paese.Le autorità dihanno annunciato di mettere fine aidi pace con. “Non abbiamo altro di cui parlare con le autorità sudcoreane e non abbiamo intenzione di sederci nuovamente con loro” al tavolo dei ...

