Fonte : eurogamer

(Di venerdì 16 agosto 2019), come molto probabilmente ormai saprete, si è aggiornata con undalla batteria maggiorata. In sostanza, illanciato dalla grande N promette un aumento dell'autonomia di circa due ore, anche se il tutto dipende naturalmente dalle risorse richieste dal videogioco in questione.Ebbene, se stavate pensando dialcon più batteria, dovete sapere che c'è una promozione interessante, per quanto attualmente valida solamente nel mercato americano: ebbenepermette dialdella console, a patto di pagare le sole spese di spedizione, ma a determinate condizioni. L'utente deve infatti aver acquistato il vecchiodidopo il 17 luglio 2019, ovvero il giorno in cui ilè stato annunciato. Se rientra in questo caso, dunque, gli basterà chiamare l'assistenza di...

Eurogamer_it : Passare gratuitamente al nuovo modello di Nintendo Switch? E' possibile, ma per il momento solo in America #Nintendo - barbara77120119 : @Lcungi LEI DISPENSA CONSIGLI GRATUITAMENTE COSÌ SENZA VOLERE. È UN BENEFATTORE. LA RINGRAZIO ANCHE A NOME DEGLI AL… - GiovaQuez : @Axen0s @albertoinfelise Secondo la mia valutazione sono invece fake, oltre che anonimi come lei. A meno che non si… -