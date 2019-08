Nadia Toffa | i funerali in Duomo | «Ciao guerriera» 

I colleghi salutano Nadia Toffa : "Sei magica - nulla sarà come prima" - : Luca Sablone L'addio dei compagni di viaggio dell'ex Iena: "Ci aveva convinto che da questo cancro sarebbe guarita, era impossibile dirle di no" Applausi commossi e l'Hallelujah di Leonard Cohen intonata all'uscita del feretro hanno fatto da cornice al funerale di Nadia Toffa, al quale erano presenti migliaia di persone per dare l'ultimo commosso saluto all'ex giornalista. Al termine della celebrazione diversi colleghi hanno tenuto a ...

«Ciao guerriera» : in migliaia a Brescia per l’ultimo saluto a Nadia Toffa Video|Foto : A celebrare la messa padre Maurizio Patriciello, il parroco simbolo della lotta alla Terra dei Fuochi: «Il suo lavoro era una missione». In centinaia da tutta Italia per l’ultimo saluto alla conduttrice de «Le Iene»

Nadia Toffa morta - l’ombra della conduttrice che balla felice al tramonto : il video inedito per l’ultimo addio de Le Iene : La sagoma di Nadia Toffa che, in controluce, balla felice e spensierata in riva al mare. Sullo sfondo, un tramonto bellissimo, dai colori caldi e avvolgenti. Poi semplicemente: “Ciao Nadia”. È davvero emozionante il video inedito pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale de Le Iene per dare l’ultimo addio alla conduttrice scomparsa il 12 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. La squadra della trasmissione di ...

Nadia Toffa - omelia don Maurizio Patriciello/ "Morta? Non ci credete - è una menzogna" : Nadia Toffa, l'omelia di don Maurizio Patriciello durante i funerali. "Hai lottato fino all'ultimo respiro", il ricordo della conduttrice de 'Le Iene'.

Nadia Toffa - lo strazio di mamma Margherita davanti alla bara della figlia : Si sono conclusi i funerali di Nadia Toffa. A Brescia, in un’atmosfera surreale, la bara bianca ha lasciato il Duomo. Colpisce il dolore dei presenti. Strazia il cuore quello di mamma Margherita che, prima di entrare in chiesa, si è lasciata andare a un pianto disperato. Vestita di nero, stretta tra le spalle, la mamma di Nadia Toffa aveva il viso segnato dal dolore e gli occhi di chi non ha più lacrime da versare. Accanto a lei sono posi ...

