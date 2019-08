Liverpool | Adrian para il rigore decisivo poi se la deve vedere con l’irruenza di un

Liverpool - Adrian si infortuna a causa di un tackle di un tifoso : Guai in vista per il Liverpool. L’indisponibilità di Allison ha costretto i Reds a schierare Adrian nella finale di Supercoppa Europea conclusasi con la vittoria della squadra. Ora, però, si è infortunato anche Adrian. E in modo davvero incredibile, come racconta Gianluca Di Marzio. Dopo aver parato ad Abraham il calcio di rigore decisivo per la vittoria del Liverpool, Adrian è corso a festeggiare con i compagni di squadra e ...

Supercoppa Europea 2019 - Liverpool-Chelsea 7-6 : Reds in trionfo dopo i calci di rigore - decisiva la parata di Adrian su Abraham : Una partita spettacolare, un derby inglese memorabile, in cui il Liverpool batte il Chelsea ai rigori e conquista la Supercoppa Europea 2019. Alla Vodafone Arena di Istanbul abbiamo assistito ad un match combattuto fino all’ultimo e in cui entrambe le squadre hanno dato il meglio di loro. 1-1 dopo i 90’, 2-2 dopo i supplementari, 7-6 dopo i penalty. Alla fine a spuntarla è quindi la formazione di Jurgen Klopp, che riapre la stagione ...

Liverpool-Chelsea - le pagelle di CalcioWeb : Adrian è l’eroe della serata - ma il migliore è Mané [FOTO] : Liverpool-Chelsea, pagelle – La Supercoppa Europea va al Liverpool. I Reds hanno la meglio del Chelsea ai calci di rigore. Decisivo l’errore di Abraham nella serie finale dagli undici metri. Tempi regolamentari conclusi sull’1-1 con le reti di Giroud e Mané. Nei supplementari i gol di Mané e Jorginho su rigore. In alto la FOTOGALLERY del match. Liverpool-Chelsea, LE pagelle DI CalcioWeb Liverpool (4-3-3) : Adrian 7; ...