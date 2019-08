Lite per un parcheggio a Messina | uccisi zio e nipote

Fonte : blogo

(Di venerdì 16 agosto 2019) Duplice omicidio a Ucria, in provincia di, al termine di unanata per un. A perdere la vita sono stati Antonino e Fabrizio Contiguglia, zio erispettivamente di 60 e 30 anni, mentre un parente delle vittime è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini del caso, giungendo nel giro di alcune ore al fermo di un uomo originario di Paternò (Catania). Uccide due ragazzi investendoli con l'auto dopo una: si costituisce 33enne Litiga con due ragazzi in discoteca, li tampona con la sua vettura mentre erano a bordo di uno scooter: morti entrambi L’omicidio, secondo la prima ricostruzione, è avvenuto intorno alle 21 di ieri sera, al termine di unasfociata banalmente per un. Il presunto autore del duplice omicidio è stato ...

