Ciclismo | Eddy Merckx su Felice Gimondi | “Questa volta perdo io Un amico e l’avversario

(Di venerdì 16 agosto 2019) La sfida di una vita, durata per un decennio, con il Cannibale che spesso e volentieri è riuscito a spuntarla. Purtroppo oggi però c’è solo da ricordare: poche ore fa la tragica scomparsa del ciclista lombardo a causa di un malore che lo ha colpito mentre era in vacanza, all’età di 76 anni. A parlare di lui non può non esserci il rivale più titolato:. Le sue parole all’ANSA sono davvero emozionanti, inizia con un sincero: “Staio”. E prosegue: “prima di tutto une poidi una vita. Abbiamo gareggiato per anni sulle strade l’un contro l’altro ma siamo diventati amici a fine carriera. L’avevo sentito due settimane fa così come capitava ogni tanto. Che dire, sono distrutto.è stato prima di tutto un grande uomo, un grande campione, purtroppo ce lo hanno portato via. È una grande perdita per il. ...

