Calcio : ai tifosi rosanero la scelta della nuova maglia del Palermo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Saranno i tifosi del Palermo a scegliere la nuova maglia della squadra rosanero. L’iniziativa non convenzionale della nuova società è stata accolta con favore dal nuovo sponsor Kappa che darà la possibilità ai tifosi rosanero di votare, fino al 31 agosto, la loro maglia preferita sul sito ufficiale del club. Sei le opzioni a disposizione, elaborate in omaggio alle maglie che il Palermo ha ...

Guardare il Calcio “allena” il cuore dei tifosi - può anche abbassare la pressione : L’aveva già dimostrato Nick Hornby con ‘Febbre a 90°’, una vittoria della squadra di calcio che si ama può cambiare la vita. Ora uno studio ha evidenziato che tifarla dal vivo o davanti la tv è “un allenamento cardiaco simile a quello di una camminata veloce di 90 minuti“. La notizia che, forse, milioni di tifosi aspettavano da tempo, sudati e felici dopo una vittoria. Lo studio dell’Università di Leeds ha ...

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del Calcio - tifosi della Juventus inferociti - Neymar contestato : Lutto NEL calcio – Lutto nel mondo del calcio, un giovane giocatore ha perso la vita, accertamenti in corso da parte della polizia. Un giovanissimo giocatore (20 anni) ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale (NOME E DETTAGLI) tifosi della Juventus inferociti – Grandi operazioni a centrocampo per la Juve, alle prese soprattutto con le cessioni. Diversi gli elementi in esubero, ma la società non riesce a ...

Genoa - Schone delizia i tifosi poi indicazioni di Calciomercato da Andreazzoli : Entusiasmo alle stelle in casa Genoa, la dirigenza si è mossa molto bene sul mercato, i rossoblu si candidano ad una stagione da grandi protagonisti. Assente il colombiano Agudelo, in permesso per completare alcune pratiche legate al trasferimento, e il centrocampista Hiljemark, in uscita, lavoro personalizzato Stefano Sturaro che sta recuperando dall’operazione al legamento. Delirio per il danese Lasse Schone, nel finale punizione ...

SOS Calcio. Schedatura per tutti i tifosi - niente settori ultras - trasferte libere : I tifosi criminali agiscono con metodo malavitoso: occupazione militare di interi settori dello stadio, rifiuto di ogni forma di controllo e monitoraggio, richieste di biglietti ed agevolazioni varie sotto la minaccia di scatenare disordini tali da danneggiare i club. La vicenda di “Diabolik”, leader dei tifosi laziali e narcotrafficante ucciso in una faida criminale, riporta al centro dell’attenzione le contaminazioni malavitose che ...

Calciomercato - secondo l’Osservatorio Eurobet - i tifosi juventini vedono sfumato l’arrivo di Neymar : cambio di casacca per Dybala : Le trattative del Calciomercato stanno entrando nella fase più calda. secondo l’Osservatorio Eurobet, che è andato ad analizzare i flussi registrati dalle giocate, i tifosi juventini non credono più all’arrivo di Neymar in odore di trasferimento al club bianco-nero che sperava di sopravanzare il Real Madrid e il Manchester United. Sembra, infatti, che non ci sia spazio sulla piazza spagnola ed è sempre più probabile che il brasiliano ...

Lo studio sul mondo del Calcio : aumentano i tifosi allo stadio - Juventus ancora favorita : I tifosi si avvicinano sempre di più al mondo del calcio. Come riporta l’Osservatorio mensile di Findomestic realizzato in collaborazione con Doxa, dopo il calo registrato nel 2018 (-13,4%) di tifosi che dichiaravano di aver “perso l’interesse per il calcio in generale”, quest’anno aumentano gli appassionati e gli intenzionati a sottoscrivere un abbonamento allo stadio. Nel dettaglio i numeri parlano chiaro, ...

I tifosi contro lo spot anti-pirateria della Lega : “Siete voi che avete ucciso il Calcio” : Ieri la Lega Calcio ha diffuso la campagna contro la pirateria tv: “La pirateria uccide il calcio” recita lo spot rilanciato dai club di Serie A. E i tifosi? Sui social, hanno risposto con una contro-campagna contro i club. Lo racconta l’edizione bolognese del Corriere della Sera. “Siete voi che avete ucciso il calcio con le pay-tv e ci state spremendo il portafoglio”. E’ stato questo il messaggio lanciato dai ...

Foggia Calcio - “Mancini nuovo allenatore”. Ma i tifosi insorgono : “Fu condannato per stupro - non lo vogliamo. Scegliete un altro tecnico” : È bastata un’indiscrezione, l’annuncio che è tra i “papabili” per far schierare i tifosi. “No a un allenatore condannato per violenza sessuale”. Uno, due, cento e passa commenti: tutti contro Amantino Mancini, l’ex calciatore di Roma, Venezia, Inter e Milan. Il Foggia Calcio, pronto a ripartire dalla Serie D dopo l’addio ai cadetti, sarebbe sul punto di ingaggiarlo come nuovo allenatore, ma i ...

Calcio - benedetta nostalgia : dopo soldi e trofei - i campioni tornano “a casa” per ritrovare l’amore dei tifosi : Nessuno spazio per i sentimenti nel Calcio moderno? Lo sostengono in molti, a meno che il sentimento in questione non sia la nostalgia. Eh già, perché capita spesso ormai che quando i big del pallone iniziano la parabola discendente, dopo aver inseguito e conquistato trofei e contratti ben remunerativi, sentano il bisogno di tornare a casa o in quei luoghi in cui si sono sentiti più coccolati e amati. L’ultimo caso è quello di Nainggolan: ...

No - non mi auguro un Napoli alla Ferlaino. Ha condannato generazioni di tifosi alla periferia del Calcio : Per staccare dal mercato… Prendendo spunto da un post sul possibile acquisto di Neymar da parte del Napoli, come operazione alla Ferlaino, la mia personalissima opinione sulla diffusa nostalgia del tempo che fu (e che spero non ritorni). Per me, augurarsi oggi una gestione alla Ferlaino è puro egoismo. Significherebbe sacrificare una posizione stabile ad alti livelli con possibilità di gareggiare per vincere tra i migliori, per una ...

Calcio - Cristiano Ronaldo rimane in panchina? Tifosi coreani presentano una denuncia per frode! : Situazione davvero paradossale quella nella quale si è ritrovata coinvolta la Juventus all’indomani dell’amichevole contro le selezione del campionato sudcoreano disputata a Seul nei giorni scorsi. Il quotidiano locale The Chosun Ilbo ha infatti pubblicato una notizia secondo la quale alcuni Tifosi avrebbero presentato una denuncia per frode nei confronti della società bianconera per il mancato ingresso in campo di Cristiano Ronaldo. ...