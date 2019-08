Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 16 | 10

Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno buon Ferragosto migranti Ho preso questa decisione motivata dalle solide ragioni legali ascoltando la mia coscienza non dobbiamo mai dimenticare che dietro le polemiche di questi giorni ci sono bambini ragazzi che hanno sofferto violenza e abusi di ogni tipo così il Ministro della Difesa Elisabetta trenta respinge la richiesta di Matteo Salvini di reiterare ...

Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata auguri di un buon Ferragosto dalla redazione e da Francesco Vitale il Ministro della Difesa Elisabetta trenta non firma il divieto di ingresso chiesto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini e la nave di Open Arms con 147 migranti scordata distanza delle navi della marina militare entra in acque italiane arrivando davanti a Lampedusa è la stessa energia spagnola ad annunciarlo su ...

Ultime Notizie Roma del 15-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla relazione Francesco Vitale in studio Movimento 5 Stelle PD liberi uguali Uniti contro la proposta del centro-destra di votare oggi la sfiducia della Lega a Conte il premier era quindi la sua comunicazione al Senato Salvini a sorpresa al taglio dei parlamentari caro al Movimento 5 Stelle votiamo la prossima settimana e poi andiamo subito alle elezioni riforma costituzionale che ...

