Migranti | Open Arms a Lampedusa dopo il via libera del Tar Sullo sbarco Toninelli e

Migranti Open Arms - Ue in contatto Paesi : 12.41 Il caso della nave della Ong spagnola Open Arms ferma davanti a Lampedusa con 143 Migranti a bordo viene seguito dall'Unione Europea. Fonti Ue fanno sapere che la Commissione Europea è in contatto con vari Paesi membri per cercare una soluzione ai Migranti a bordo della nave. "Apprezziamo che alcuni stati membri vi partecipino attivamente ma al momento non commentiamo i dettagli di questi colloqui". Intanto, la Spagna ha già dato la sua ...

Open Arms a Lampedusa. Scontro Trenta-Salvini sul divieto di ingresso ai Migranti : La Open Arms è in acque sicure davanti Lampedusa. «Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo finalmente al riparo», scrive in un tweet la Ong sottolineando di essere arrivata in...

Migranti - Open Arms a Lampedusa dopo il via libera del Tar. Scontro Salvini-Trenta sullo sbarco : I giudici amministrativi accolgono il ricorso della Ong: vizio di eccesso di potere e violazione delle norme di diritto internazionale. La nave con a bordo 147 persone attende un porto sicuro da giorni. Salvini: no allo sbarco. La ministra Trenta: non firmo in nome dell’umanità

Migranti - la Open Arms nelle acque di Lampedusa | Trenta : non firmo divieto del Viminale in nome di umanità : L'imbarcazione, scortata da due navi militari, è ora monitorata dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria

Migranti - Open Arms a Lampedusa dopo il via libera del Tar. Salvini : ?«Non autorizzo lo sbarco» : I giudici amministrativi accolgono il ricorso della Ong: vizio di eccesso di potere e violazione delle norme di diritto internazionale. La nave con a bordo 147 persone attende un porto sicuro da 13 giorni. Scontro Conte-Salvini sullo sbarco

Migranti - Open Arms : "Non possiamo entrare in porto a Lampedusa" : "Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo finalmente al riparo". Con un tweet l'Ong catalana Proactiva Open Arms ha fatto sapere che la sua nave con 147 Migranti a bordo è arrivata all'alba davanti a Lampedusa, in acque territoriali italiane con autorizzazione "da parte delle autorità". #UPDATE#OpenArms in punto fonda in acque italiane con autorizazione da parte delle autorità. Dopo la minaccia di un nuovo decreto, siamo ...

Migranti - Open Arms è arrivata nelle acque di Lampedusa : L'imbarcazione, scortata da due navi militari, è ora monitorata dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria

Migranti : Salvini firma nuovo divieto di ingresso per Open Arms : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane della nave Open Arms. "Finché sarò ministro non autorizzerò mezzo sbarco: farò di tutto perché Renzi e Boschi non governino più in questo Paese", aveva detto poco prima Salvini durante un'iniziativa della Lega a La Spezia, "saranno giornate importanti e delicate: noi racconteremo ora per ora cosa faremo. ...

Open Arms - Elisabetta Trenta aveva programmato tutto per far sbarcare 32 Migranti. Crociata contro Salvini : Dopo che il Tar del Lazio ha sospeso il decreto Sicurezza bis e ha consentito alla nave Open Arms di entrare in acque territoriali italiane, ci si mette pure Elisabetta Trenta. Il ministro della Difesa ha infatti mandato due navi militari per far trasbordare 32 migranti. Le due imbarcazioni scortano

Migranti : Orlando - 'Open Arms - decisioni Salvini disumane e illegali' : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) - "Il provvedimento del Tar che sospende il divieto di sbarco dei naufraghi salvati dalla Open Arms conferma due cose. La prima è che le decisioni del Ministro Salvini sono oltre che palesemente disumane, del tutto illegali. La seconda è che per fortuna i principi e la c

Migranti : Orlando - ‘Open Arms - decisioni Salvini disumane e illegali’ : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “Il provvedimento del Tar che sospende il divieto di sbarco dei naufraghi salvati dalla Open Arms conferma due cose. La prima è che le decisioni del Ministro Salvini sono oltre che palesemente disumane, del tutto illegali. La seconda è che per fortuna i principi e la concreta applicazione della nostra Costituzione garantiscono ancora un quadro di diritti fondamentali che i continui attacchi allo ...

Migranti : Orlando - ‘Open Arms - decisioni Salvini disumane e illegali’ : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “Il provvedimento del Tar che sospende il divieto di sbarco dei naufraghi salvati dalla Open Arms conferma due cose. La prima è che le decisioni del Ministro Salvini sono oltre che palesemente disumane, del tutto illegali. La seconda è che per fortuna i principi e la concreta applicazione della nostra Costituzione garantiscono ancora un quadro di diritti fondamentali che i continui attacchi allo ...

Migranti : Open Arms fa rotta verso Lampedusa : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) - La nave Open Arms, con a bordo 147 Migranti, come apprende l'Adnkronos, sta facendo rotta verso Lampedusa. L'imbarcazione, ferma da due settimane in mare, dopo la decisione del Tar che ha accolto il ricorso della Ong spagnola disponendo la sospensione del divieto di in

Migranti - Tar sospende divieto ingresso Open Arms. La nave diretta verso Lampedusa : Mentre da Genova Salvini ribadisce il suo no allo sbarco dei Migranti a bordo di due navi ong dal Tar del Lazio arriva la decisone di sospendere il divieto d'ingresso nelle acque territoriali...