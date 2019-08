“Un veneto non può stare con una napoletana” Dal Corso difende Teresa Langella | “Che

Fonte : gossip.fanpage

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Andrea Dalha difeso la sua compagnada un attacco razzista, verificatosi sul suo profilo Instagram, dove la ragazza è stata insultata perché napoletana. La sfuriata è stata supportata dia fan che non hanno esitato a condividere le proprie esperienze negative: "La mamma dei deficienti è sempre incinta, che amarezza".

