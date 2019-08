Sanremo 2020 | “c’è lei” Dopo la scelta di Amadeus | spunta un nome… convincente

Morgan voleva condurre Sanremo 2020 : «Io e Chiambretti avevamo presentato un progetto. Con Amadeus è come chiamare un elettricista a riparare un lavandino» : Morgan Morgan riparte dalla radio. Dal 14 settembre condurrà su Radio 2 Cantautoradio, programma dedicato alla storia della canzone d’autore italiana. Una storia, a suo dire, macchiata dalle logiche commerciali che guidano le scelte musicali, anche perché – dice – “oggi tutti si intendono di musica, ma la competenza è un’altra cosa”. E qui l’affondo nei confronti di Amadeus, conduttore e direttore ...

Amadeus a Sanremo 2020 - Morgan sbotta : “È un esperto di quiz” : Festival di Sanremo, Amadeus: la frecciatina velenosa di Morgan Morgan, in queste ultime ore, ha rilasciato un’interessante intervista al quotidiano Il Corriere della Sera. Il popolare cantautore, in questa circostanza, ha presentato il suo nuovo programma radiofonico in partenza su Radio Due il prossimo 14 Settembre, Cantautoradio. Ma dopo aver parlato appunto del suddetto programma, ha anche voluto dire la sua sulla scelta fatta dalla ...

Alessandro Cattelan verso il Dopofestival di Sanremo 2020 - le prime indiscrezioni : Alessandro Cattelan verso il Dopofestival di Sanremo 2020: il conduttore Sky potrebbe passare in Rai per appropriarsila striscia notturna dopo le serate della nuova edizione del Festival della Canzone Italiana. Secondo le ultime indiscrezioni, sono in corso trattative tra Alessandro Cattelan e i vertici Rai. Il presentatore sarà impegnato con X Factor dal 12 settembre ma il talent show volgerà al termine entro la metà del mese di dicembre. ...

Amadeus racconta il suo Sanremo 2020 : “Sara il Festival di tutti” : “Il mio compito sarà quello di scovare quante più canzoni capaci di resistere all’usura del tempo, senza snobismi, senza...

Sanremo 2020 verrà presentato e diretto da Amadeus : Fiorello dovrebbe essere al suo fianco : Ormai è ufficiale: Amadeus sarà il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. La 70ª edizione andrà in onda dal 4 all'8 febbraio 2020 su Rai 1. Il presentatore ravennate, che negli ultimi anni ha portato al successo programmi quali "Reazione a catena" e "Soliti ignoti", nel commentare la notizia si è detto "felicissimo". Intanto, stando ad un significativo indizio diffuso su Twitter, sembra che Fiorello abbia accettato di ...

Sanremo 2020 - Amadeus : "Un Festival di tutti - musica senza snobismi e pregiudizi" : E alla fine Amadeus fu. Con un consenso praticamente unanime tra gli addetti ai lavori, sarà lui a condurre Sanremo 2020, di cui avrà anche la direzione artistica. Sebbene siano passate poche ore dall'annuncio ufficiale della Rai, è impossibile non chiedersi come sarà il "suo" Sanremo, che raggiungerà quota 70 edizioni. Un traguardo che andrà festeggiato."C'è da festeggiare una tradizione italiana, una di quelle che si rinnova senza rinnegare ...