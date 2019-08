Roma | bus prende fuoco sull’A1 tra Anagni e Colleferro | le immagini riprese dalla corsia

Roma - busta sospetta per Zingaretti : artificieri al Nazareno : dentro c'era eroina : Sul posto anche la Digos. Analizzata la sostanza all'interno della missiva proveniente dalla Gran Bretagna

Roma - sposi «low cost» prendono l’autobus : e il web impazzisce : Sposarsi ad agosto è dura. Caldo infernale, soldi pochi, nessuno disposto a prestare la macchina. Parola d’ordine risparmiare. Ma non si rinuncia a coronare il sogno d’amore e a pronunciare il fatidico sì. Questa coppia ha deciso di non rinunciare e così questa mattina vestiti a festa alle 7,45 in via Battistini a Roma hanno deciso di prendere l’autobus per raggiungere il luogo prescelto, forse proprio il Comune. Alla fine un biglietto ...

Romania - ragazza 15enne uccisa dopo gli abusi : il 112 non l’aveva presa sul serio (audio) : Un intero Paese sotto shock: la vicenda di Alexandra Macesanu ha destato molto scalpore in Romania. La 15enne è stata rapita da un meccanico di 65 anni, Gheorghe Dinca, mentre faceva autostop verso casa: l’uomo avrebbe abusato della giovane prima di ucciderla e bruciare il suo corpo. L’aspetto più sconcertante della vicenda è che la vittima, durante la prigionia, era riuscita a telefonare al 112, ma l’operatrice del numero di emergenza l’aveva ...

Stadio della Roma - assist della Regione Lazio ai giallorossi : si giochi anche se la ferrovia non sarà pronta. “Tifosi vadano in autobus” : L’As Roma e la sua partner Eurnova devono assicurare “il potenziamento infrastrutturale della Roma-Lido e della Fl1” e “l’acquisto di nuovi treni” attraverso quanto “previsto dalla convenzione”. Ma in assenza dell’attuazione di queste due prescrizioni, il Comune di Roma dovrà provvedere con “un’adeguata rete di tpl su gomma“. Tradotto: è sufficiente che i proponenti ...

Roma. Busto in marmo di guerriero Dace ritrovato nello scavo di via Alessandrina : Il Busto con ogni probabilità appartiene ad una delle circa 60-70 statue di guerrieri Daci che decoravano l’attico del Foro

Roma - rapita e abusata per tre giorni dal suo ex compagno : si salva lanciandosi dall'auto : Tre lunghe notti di angherie e soprusi di vario genere, questo ha dovuto subire una giovane donna di 28 anni, originaria di Foligno, che il 31 luglio scorso è stata prelevata con la forza dal suo ex compagno, un cittadino albanese di 30 anni irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze di polizia umbre. La svolta di questo sconcertante caso di violenza è arrivata però venerdì scorso 2 luglio, quando la donna è stata costretta ...

Commissione Comune Roma : guasti ai nuovi autobus è cosa normale : Roma – nuovi bus e gia’ guasti? E’ quanto di piu’ “normale” e “fisiologico” ci possa essere. A dirlo a gran voce sono i funzionari dell’Atac durante un sopralluogo di questa mattina della Commissione capitolina Mobilita’. I consiglieri, tutti della maggioranza a eccezione di Cristina Grancio del gruppo misto, si sono recati nella rimessa di via di Grottarossa a cui sono stati destinate ...

Roma - ragazza di 14 anni denuncia : ‘Un uomo mi ha invitato a bere e poi ha abusato di me’ : Venerdì pomeriggio una ragazzina si aggirava piangendo, con l’aria sconvolta, a due passi dall’ingresso della stazione della metro A Flaminio, nei pressi di Villa Borghese a Roma. Subito l’adolescente è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno avvisato le forze dell’ordine: la giovane ha raccontato di avere subito una violenza carnale da parte di un uomo incontrato poco prima. La vicenda è stata descritta dal quotidiano 'Il Messaggero': la ...

Raggi "80 nuovi bus Atac per Roma"/ Tor Bella Monaca - sindaco esulta ma mancano mezzi : Roma, Virginia Raggi presenta nuovi 80 bus Atac a Tor Bella Monaca: il sindaco esulta ma i mezzi ancora mancano e gli altri 200 arriveranno...

Agenzia Servizi Roma : +27% corse bus soppresse - 4380 al giorno : Roma – Terminati i lavori nel mese di luglio 2019, l’Agenzia presenta il Focus sul trasporto pubblico locale di Roma, la seconda indagine interamente dedicata a uno dei temi piu’ attuali e avvertiti dai cittadini-utenti della Capitale, che analizza lo stato del Servizio sulla base di dati quali-quantitativi e di benchmark. Lo studio e’ arricchito infatti da un confronto tra gli indici economici e di produttivita’ di ...

Venezia : autobus Actv a fuoco in Piazzale Roma - nessun ferito : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) - Questa mattina alle ore 8,40 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in forze in Piazzale Roma a Venezia per l’incendio di autobus del trasporto urbano Actv: nessuna persona è rimasta ferita. Il bus era arrivato al capolinea quando i passeggeri scendendo hanno segna

Manovre Roma su Icardi - Dybala rebus bianconero : Il mercato stenta a decollare, sebbene si avvicini la chiusura in Inghilterra (8 agosto) e l'inizio della nuova stagione agonistica in Italia, dove pero' chiudera' il 2 settembre. Il Milan e' un cantiere aperto, dopo che e' sfumato il passaggio di ANDRE' SILVA al Monaco, che non ha ritenuto idoneo l'attaccante. SUSO e' sempre in stand-by, CUTRONE idem. La cessione del portoghese avrebbe permesso al club rossonero di pagare in parte il cartellino ...

Roma - incendio in una discarica abusiva - aria irrespirabile nella zona Nord-est. Cittadini spaventati - si barricano in casa - rabbia e proteste sui social : Un odore acre fortissimo. Una colonna di fumo che in breve tempo ha avvolto buona parte del quadrante nord est della città. Sono momenti di rabbia e di difficoltà per gli abitanti di...

Incendio discarica abusiva a Roma nord : nuvola di fumo nero e denso : Roma – Incendio la scorsa notte a Roma, nel quadrante nord, tra i quartieri Montesacro e Colli Aniene. Una nuvola di fumo nero e denso si e’ sprigionata in prossimita’ della via Salaria e nella zona si e’ diffuso un odore acre: ad andare in fiamme, infatti, una discarica abusiva sull’Aniene. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Si indaga per capire le cause e i responsabili del ...