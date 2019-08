Migranti, Salvini: migranti non sbacano

Il premier Conte, "mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di immigrati a bordo di una Ong che, però è una Ong straniera in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia". Lo detto il leader leghista. Intanto dalle due navi nel Mediterraneo con 500, arrriva un nuovo appello: "Le condizioni meteo peggiorano e la situazione a bordo è drammatica: serve un porto sicuro il prima possibile. Come la chiamate questa se non emergenza umanitaria?".(Di mercoledì 14 agosto 2019)