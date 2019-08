Marotta e Paratici | è sempre Inter contro Juve | da amici a rivali | chi sta vincendo il

Prosegue la guerra Marotta Paratici - l’Inter vuole soffiare Chiesa alla Juventus : L’edizione odierna di Tuttosport sottolinea come continua senza sosta la guerra fredda tra Inter e Juve Negli ultimi due mesi, i due club non hanno perso occasione per sgambetti e gomitate, cercando di impedire il chiudersi delle trattative altrui, provando a soffiarsi reciprocamente obiettivi e, soprattutto, portando avanti il braccio di ferro più lungo del mercato di quest’anno, quello per Mauro Icardi e Paulo Dybala. alla fine, tutto ...

CorSport : Marotta ha pronto lo sgambetto per Paratici - prezzo più alto per Icardi solo alla Juve : L’Inter sa come farsi rispettare anche fuori dal campo. Continua la guerra fredda tra Marotta e Paratici dopo la vittoria su Lukaku. Secondo il Corriere dello Sport infatti il club nerazzurro è pronto a fare un dispetto ai bianconeri per rendergli il favore sulla trattativa Lukaku. I bianconeri invece temporeggiano in attesa di perfezionare le uscite nel reparto avanzato, ma sanno bene che trattare con l’Inter sarà complicato. Dopo il caso ...

Corsera : i piani di Marotta e Paratici per arrivare allo scambio Dybala-Icardi : L’arrivo di Lukaku all’Inter non è solo una vittoria di Marotta e il coronamento del sogno di Antonio Conte, ma, come riporta il Corriere della Sera, rischia di portare un effetto domino sul mercato. Si apre adesso uno scenario interessante quanto quasi impossibile da decifrare che coinvolge Icardi e Dybala, le cui mosse sarebbero state manovrate da Marotta e Paratici fin dal principio. In definitiva non ci sarebbe, e non ci sarebbe mai ...

Repubblica : Paratici contro Marotta. L’allievo contro il maestro : Paratici e Marotta non si rivolgono la parola dal 30 settembre 2018, quando Marotta fu costretto ad abbandonare la Juventus perché Agnelli “aveva inaugurato l’era dei quarantenni”. Il maestro fu costretto a lasciare tutto al suo allievo. Era convinto che non fosse stato Paratici a fargli le scarpe, pensava che il suo allievo avesse solo colto, giustamente, un’occasione. Piano piano ha dovuto ricredersi. Si è reso ...

Il Giornale : Per Paratici e Marotta lo sgarbo Lukaku è solo l’inizio di una partita senza fine : Parotta e Maratici come Montezemolo e Marchionne, o come Letta e Renzi. Due ex amici che finiscono con il farsi la guerra. Tony Damascelli, su Il Giornale, descrive ciò che sta accadendo tra il Chief Football Manager della Juve e l’ad dell’Inter. I due club sono sempre stati nemici, ora, però, alla battaglia storica tra i colori delle due squadre, si aggiunge quella legata all’arrivo, in nerazzurro dei due ex bianconeri Conte e ...

Gazzetta : “Al sesto round Paratici in netto vantaggio ai punti su Marotta che è alle corde” : Carlo Laudisa, sulla Gazzetta dello Sport, commenta così lo scontro tra Juventus e Inter sul calciomercato. Al sesto round Fabio Paratici chiude con un netto vantaggio di punti, ha in pugno il centro del ring e obbliga Beppe Marotta alle corde. Siamo a metà match, l’Inter ha ancora un mese di tempo (e altri sei round) per rifarsi. Ma evidentemente il sì di Romelu Lukaku alla Juventus, nel giorno in cui Paulo Dybala apre al Manchester United, è ...

Lukaku Juventus - scontro totale con l'Inter : Paratici sfida Marotta : Lukaku Juventus – Juventus contro Inter, la sfida eterna. Il teatro dello scontro non è però il rettangolo verde di gioco, campo di mille battaglie, ma il calciomercato. E tutto ruota intorno a Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United. Antonio Conte freme dalla voglia di avere a disposizione il suo pupillo, profilo ideale per

CorSport : Per Paratici sarebbe devastante essere sconfitto da Marotta e Conte : Nella guerra della Juve contro l’Inter per Lukaku c’è molto di più di un calciatore in ballo. C’è una importante questione personale, scrive il Corriere dello Sport. I due sono stati amici per la pelle fino al 30 settembre 2018, quando Marotta annunciò l’addio alla Vecchia Signora. Paolo Ziliani, ieri, sul Fatto Quotidiano, ha raccontato nel dettaglio i motivi degli screzi tra Paratici e Marotta, rimandandoli addirittura ...

Ziliani : Marotta salvò più volte Paratici alla Juve - ma in cambio fu tradito : Sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani racconta i motivi della rottura tra Beppe Marotta, oggi ad dell’Inter, e Fabio Paratici, Chied Football Officer della Juve, rimandando l’inizio degli screzi tra i due al 2012, quando erano entrambi alla Juventus. Tutto inizia il 23 ottobre di quell’anno. Precisamente la sera della sfida di Champions Nordsjelland-Juventus (finita poi con un pareggio). Antonio Conte è squalificato per 4 mesi ...