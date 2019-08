La mozione di sfiducia in questo momento non la ritiriamo | dice Centinaio

Salvini : sì taglio parlamentari - poi al voto | M5S : "Allora ritiri la mozione di sfiducia" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Crisi - Patuanelli (M5s) chiede ai leghisti di “ritirare mozione di sfiducia”. E Centinaio sbotta : “Con chi c…o abbiamo governato” : Durante la discussione sul calendario della Crisi, Matteo Salvini, seduto in Senato tra i banchi della Lega (e non del governo) ha preso la parola per accogliere il taglio dei parlamentari prima di sfiduciare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e poi andare al voto subito. “Affare fatto” ha detto Salvini. Poi è intervenuto il capogruppo 5Stelle in Senato Stefano Patuanelli : “Il taglio dei parlamentari – ha detto ...

Crisi - la nuova maggioranza M5s-Pd al Senato : respinta la mozione della Lega - sfiducia a Conte il 20 agosto : Al Senato passa la linea di M5s, Pd e LeU. L'aula di Palazzo Madama, infuocata dalle polemiche tra Matteo Renzi e i dem, respinge le mozioni del centrodestra di votare la sfiducia al premier Giuseppe Conte già domani, 14 agosto. Confermato dunque il calendario e il timing votato in conferenza dei ca

Salvini dice sì al taglio dei parlamentari M5S : «Allora ritiri la mozione di sfiducia» La Lega va sotto - Conte in aula il 20 agosto : A Palazzo Madama il ministro dell’Interno apre al taglio dei parlamentari. Poco prima aveva annunciato che non ritirerà i ministri dal governo. In Senato continua la seduta sul la calendario dei lavori

Governo : De Petris - ‘no voto mozione sfiducia Lega per loro giochi’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – ‘Questo Governo ha fatto solo enormi danni ed è giusto che se ne vada a casa. Ciò non significa che le opposizioni debbano prestarsi al gioco furbesco della Lega votando la sua mozione di sfiducia. Politicamente l’esito del dibattito sarà comunque lo stesso e Conte si dovrà dimettere. Non è il caso di aiutare Salvini nei suoi loschi giochi”. Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De ...

Crisi di governo - Grasso all’opposizione : “Non facciamo il lavoro sporco di Salvini. Non partecipiamo al voto su mozione di sfiducia” : I senatori dell’opposizione fuori dall’aula quando si voterà la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. È la proposta lanciata da Pietro Grasso. “Non ho alcuna intenzione di ballare sulla musica suonata da Salvini, una musica pericolosa”, scrive l’ex presidente del Senato in un post su facebook. Che prima di spiegare il suo punto di vista, ci tiene a sottolineare: “Del governo Lega-5Stelle penso il peggio, l’ho ...

Crisi di governo - braccio di ferro sulle date. La Lega accellera : vuole votare la mozione sfiducia a Conte entro Ferragosto : Il week end più caldo dell’anno sarà surriscaldato non solo dal sole d’agosto. Dopo che ieri la Lega ha depositato la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte, ufficializzando quindi la Crisi di governo, è scontro con gli altri partiti. Il motivo? La calendarizzazione della mozione, e quindi l’inizio dell’iter che – nelle speranze di Matteo Salvini – dovrà portare a nuove elezioni . Spetterà alla conferenza dei ...

Crisi di governo - la Lega presenta in Senato la mozione di sfiducia al premier Conte : Guerra di nervi tra quel che resta della maggioranza. Il primo tempo della partita andrà in scena lunedì con la riunione dei capigruppo al Senato. Salvini ha convocato tutti i parlamentari della Lega a Roma. Conte chiede formalmente a Casellati e Fico di prendere la parola alle Camere

Matteo Salvini - il Pd sfida la Lega : prima della mozione di sfiducia a Conte - vogliamo quella al ministro : Al Pd non è bastata la batosta di avere un partito diviso su tutto. Ora si diverte anche a provocare. L'ultima trovata arriva dal capogruppo del Partito Democratico, Andrea Marcucci, che ha annunciato la richiesta, in conferenza di capigruppo al Senato, di calendarizzare prima la mozione di sfiducia

Pd : sfiducia?Prima la mozione su Salvini : 19.33 Il capogruppo del Pd Andrea Marcucci chiederà in conferenza capigruppo al Senato di calendarizzare, prima della mozione di sfiducia della Lega al premier Conte, la mozione di sfiducia dei dem a Salvini, che era stata depositata sia alla Camera che al Senato. E' quanto filtra da fonti parlamentari del partito.