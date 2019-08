Diabete e glicemia | il controllo per evitare iperglicemia o ipoglicemia

Caldo e Diabete - un binomio pericoloso : un frutto e 10 consigli per combattere la glicemia alta anche in estate : Caldo e diabete, binomio pericoloso. Se infatti la glicemia alta è un problema comune a molti, con il Caldo bisogna prestargli particolare attenzione in quanto le elevate temperature potrebbero provocare disidratazione e perdita di liquidi e sali minerali con conseguenti sbalzi glicemici che sono molto pericolosi per la salute. Il Caldo torrido può aumentare infatti il rischio di ipoglicemia sopratutto in chi assume farmaci ad hoc. Quando il ...

Diabete - caldo e glicemia : l’estate è piena di tranelli - tanti consigli utili e gli errori più comuni : Il Diabete non va in vacanza e, anzi, la stagione estiva, in particolare il gran caldo di queste settimane, è piena di tranelli per chi ne soffre. Anche in ferie non bisogna abbassare la guardia: gli esperti della Società italiana di diabetologia hanno messo a punto un decalogo di “istruzioni per l’uso” che gli italiani diabetici dovrebbero seguire: Bere abbondantemente, anche se non si ha molta sete per evitare il pericolo di ...

Diabete - una lenticchia acquatica superfood sarebbe in grado di controllare la glicemia : E’ il risultato di uno studio compiuto da un team di ricercatori israeliani, dell'Università Ben-Gurion del Negev, insieme a colleghi tedeschi e americani, i cui risultati sono stati pubblicati su 'Diabetes Care', una rivista dell'American Diabetes Association. In due settimane un frullato di questa lenticchia acquatica, normalmente facente parte della dieta delle popolazioni sud-est asiatico, è riuscita a tenere sotto controllo i livelli della ...

Diabete : individuato un nuovo alimento che permette di controllare la glicemia alta : Nella lotta contro il Diabete e la glicemia alta giunge in aiuto un superfood acquatico: si tratta di una pianta acquatica che ha la forma di una lenticchia, della specie Wolffia globosa. La lenticchia d’acqua ha un alto contenuto proteico e permette il controllo glicemico dopo il consumo dei carboidrati. La scoperta arriva da un team di ricercatori dell’Università Ben-Gurion del Negev, con un lavoro pubblicato su Diabetes Care, la ...

Diabete - cause e sintomi della glicemia alta : come abbassarla? Quando diventa pericolosa? Cosa fare subito - cosa mangiare e gli errori più comuni : La glicemia alta, o iperglicemia, è un termine medico utilizzato per definire la presenza di elevati livelli di zucchero (glucosio) nel sangue rispetto ai valori normali, compresi tra i 70 e i 100 milligrammi/decilitro dopo 8 ore di digiuno. L’iperglicemia è una condizione comune nelle persone con Diabete e può, occasionalmente, essere presente anche in persone non diabetiche che hanno avuto un ictus o da un attacco cardiaco. Diabete, ...

Diabete mellito : le tre bevande che aiutano a tenere a bada la glicemia e il colesterolo : Le principali cause del Diabete mellito, o di tipo 2, sono il sovrappeso e la mancanza di esercizio fisico. Il nemico numero uno di questa patologia è dunque la vita sedentaria, tipica purtroppo che dei giovanissimi, che trascorrono molto tempo davanti al pc. L’età in cui si inizia a soffrire di questa malattia infatti si è drasticamente abbassata: in 10 anni i giovani tra 20 e 30 anni colpiti sono aumentati del 50% toccando quota 150.000. Le ...

Diabete ed estate : glicemia troppo alta o bassa? Gli errori più comuni : In estate le alte temperature influiscono anche sulle abitudini alimentari: si riduce la fame ma è facile sostituire il pasto con un gelato o una buona dose di frutta. Se si soffre di Diabete e non si adattano le terapie, si rischia di alterare i valori della glicemia. Accade a circa la metà dei pazienti che può andare incontro a cali repentini degli zuccheri nel sangue per la mancanza di appetito, se si utilizzano farmaci che aumentano il ...

Diabete - addio alle iniezioni : la Fda approva un farmaco nasale anche per l’ipoglicemia grave : Negli Usa è arrivato il via libera per il primo trattamento di emergenza per l’ipoglicemia grave senza bisogno di iniezione. E’ a base di glucagone e consiste in una polvere nasale pensata per i pazienti dai 4 anni in su. Ad approvarla è stata la Food and Drug Administration (Fda), agenzia americana che regola i farmaci. L’ipoglicemia grave è un disturbo che colpisce i pazienti diabetici che prendono insulina quando gli ...

Diabete - glicemia alta a digiuno : cos’è l’iperglicemia - tutto su cause e sintomi - come prevenirla e curarla : La glicemia alta a digiuno, o “iperglicemia” è una condizione in cui si riscontrano valori elevati di glicemia nel sangue a digiuno maggiore di 100 mg/dl. Per la diagnosi di Diabete è sufficiente un valore di glicemia a digiuno >126 mg/dl confermato in almeno due giornate differenti. Di seguito l’approfondimento sul tema pubblicato dall’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e ...

Diabete - cosa mangiare? Esperto : gli “alimenti per diabetici non esistono” - la glicemia è alta per 3 motivi : Il Diabete è la malattia del nostro secolo: stiamo assistendo a una rapida diffusione di una malattia su una popolazione ben definita, in questo caso l’umanità intera. “Stiamo assistendo a un‘epidemia. I grandi numeri richiamo grandi business e su questa malattia si sono ritagliati uno spazio molto importante gli alimenti per diabetici. Peccato, però, che non esistano,” spiega il dietista Giacomo Astrua su “MedicalFacts”, ...

Cibi che alzano la glicemia - dieta e Diabete : ecco quali abolire : I Cibi che alzano la glicemia e che non si devono inserire nella dieta quando si soffre di glicemia alta e di diabete sono diversi. ecco quali Cibi

Diabete riduce aspettativa di vita di 7 anni : iperglicemia e malattie cardiovascolari : Il Diabete può accorciare la vita fino a 6-7 anni. Il Diabete all’età di 40 anni riduce l’aspettativa di vita. iperglicemia e malattie cardiovascolari

Diabete tipo 1 : studio su microinfusore di insulina - tiene sotto controllo l’ipoglicemia : Medtronic plc (NYSE: MDT), leader mondiale in tecnologie, servizi e soluzioni mediche, ha annunciato la pubblicazione su The Lancet Diabetes & Endocrinology1 dello studio SMILE – Study of MiniMed 640G Insulin Pump with SmartGuardTM in prevention of Low Glucose Events in adults with Type 1 Diabetes (studio sul microinfusore di insulina MiniMed 640G con funzione SmartGuard nella prevenzione di eventi ipoglicemici in adulti con Diabete di ...