Bari | vigili in borghese su moto per multare chi usa il cellulare mentre guida Decaro

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 14 agosto 2019) La linea dura dopo la morte della 18enne investitaera in bici. Gli agenti agganciano, seguono e poi bloccano gli autistiusano il telefonino: multe da 161 euro e 5 punti sulla patente

