Ultime notizie Oggi ultim' ora | Nadia Toffa è morta | annuncio de Le Iene | 13 agosto

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Giallorossi favoriti per Icardi? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei Giallorossi: in pole position per Icardi, Rugani e Lovren per la difesa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Biraghi idea per la fascia! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: Conte cerca un rinforzo per la fascia sinistra, Biraghi nel mirino

Ultime notizie Roma del 13-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio scontro al Senato sui tempi della crisi di governo ieri la capigruppo ha fissato per il 20 agosto le comunicazioni dei conti e il conseguente voto sulla sfiducia presentata dalla Lega Ma sul calendario dovrà votare oggi alle 18 Laura una decisione della casellati fortemente criticato da Movimento 5 Stelle PD Salvini intanto accelera pronto anche ritirare i ...

Ultime notizie Roma del 13-08-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio scontro al Senato sui tempi della crisi di governo ieri la capigruppo ha fissato per il 20 agosto le comunicazioni di Conte e il conseguente voto sulla sfiducia presentata dalla Lega ma sul diario dovrà votare oggi alle 18 Laura per una decisione della casellati fortemente criticato dal Movimento 5 Stelle e Phoebe Salvini intanto accelera pronto anche ritirare ...

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Conti piace al Werder Brema - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei rossoneri: Conti piace al Werder Brema, Laxalt nrl mirino dell'Atalanta.

Ultime notizie Roma del 12-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno spazio all’informazione in apertura il caldo anomalo d’allerta in tutta Italia oggi 11 Città hanno toccato temperature record bollino rosso per il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute caldo anche domani ma fortunatamente in riduzione i bollini rossi hanno riguardato sei città è arrivata anche a 50 ° la temperatura sulla superficie ...

Ultime notizie Roma del 12-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con una formazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in Primo Piano Battaglia sul calendario della crisi di governo Oggi c’è stata la riunione dei capigruppo del Senato senza unanimità la casellati potrà farmi ridere l’assemblea intanto si sono riuniti anche i parlamentari del Movimento 5 Stelle lega e PD Salvini si fa chiamare il capitano mi ha abbandonato la ...

Ultime notizie Roma del 12-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questo lunedì 12 agosto in studio a Giuliano Ferrigno ancora politica in Primo Piano Battaglia sul calendario della crisi la capogruppo del Senato decide sulla convocazione per votare la mozione di sfiducia della lega con te se no non ci sarà unanimità la presidente casellati pensa di farlo chiudere l’assemblea per accelerare i tempi anche per ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Dzeko verso l'Inter - Icardi ha detto 'sì' - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie: l'attaccante argentino avrebbe accettato l'importante proposta formulata dai giallorossi, il bosniaco verso Milano.

Calciomercato Ultime notizie : Dybala - si avvicina il Psg - Inter più lontana : Calciomercato ultime notizie: Dybala, si avvicina il Psg, Inter più lontana La Premier League, almeno per il momento, non fa parte del futuro di Paulo Dybala; tuttavia, l’argentino difficilmente resterà a Torino nella prossima stagione. Calciomercato ultime notizie: Sarri, “dobbiamo tagliarne sei” Sfumato il trasferimento al Manchester United prima e quello al Tottenham dopo, Dybala è ancora un giocatore della Juventus anche se non ...

Calciomercato Juventus News/ Addio possibile per Can o Bentancur - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, ultime notizie: i due centrocampisti sono finiti nella lista dei possibili partenti, attesa per l'ufficialità di Pellegrini.

Ultime notizie Roma del 12-08-2019 ore 17 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno battaglia sul calendario della crisi di governo alle 16 dalla riunione al Senato dei capigruppo per decidere la data nella quale l’aula sarà convocata per fiducia senza unanimità la presidente casellati potrà far decidere l’assemblea intanto si riuniscono i parlamentari del Movimento 5 Stelle lega e PD Salvini si fa chiamare il capitano mi ha ...

Calciomercato Roma News/ Gonalons in uscita - due opzioni - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: il centrocampista francese, tornato dal prestito al Siviglia, è nell'elenco dei giocatori in esubero.