Lozano – La ‘bambola assassina’ | estro | gol e determinazione

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 13 agosto 2019) La Gazzetta dello Sport ha focalizzato l’attenzione su Hirving, attaccante vicinissimo ad indossare la maglia del Napoli dalla prossima stagione per 5 anni– La rosea traccia l’identikit della “bambola assassina”. Nel corso del summit avvenuto ieri con l’agente Mino Raiola, sono stati superati gli ultimi ostacoli della trattativa legati ai diritti d’immagine. Con un aumento sull’ingaggio (4 milioni netti più bonus), Adl ha convinto l’entourage. Idee chiare da subito “Se a 11 anni vai al Pachuca a 100 km da casa, vuol dire che inizi a fare sul serio da subito. E infatti Hirving Rodrigo, detto il Chucky, è uno per capirci che ha debuttato in prima divisione messicana al mitico Stadio Azteca a soli 18 anni: entra all’83’ contro l‘America e segna dopo 5’. Ad agosto 2014, a 19 anni, debutta nella ...

