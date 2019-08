Control | un nuovo trailer mostra le armi e le abilità a disposizione di Jesse Faden

Control : il sistema di combattimento protagonista di un nuovo trailer : Remedy Entertainment ha pubblicato un nuovo video di Control che introduce gli elementi chiave del sistema di combattimento.Il filmato, il terzo della serie "What is Control" che illustra le caratteristiche fondamentali del gioco, si concentra sulle abilità sovrannaturali e le funzionalità dell'Arma di servizio, che combinate insieme danno vita a combattimenti intensi e spettacolari. Jesse infatti è in grado di generare scudi cinetici ...

Diabete : individuato un nuovo alimento che permette di Controllare la glicemia alta : Nella lotta contro il Diabete e la glicemia alta giunge in aiuto un superfood acquatico: si tratta di una pianta acquatica che ha la forma di una lenticchia, della specie Wolffia globosa. La lenticchia d’acqua ha un alto contenuto proteico e permette il controllo glicemico dopo il consumo dei carboidrati. La scoperta arriva da un team di ricercatori dell’Università Ben-Gurion del Negev, con un lavoro pubblicato su Diabetes Care, la ...

Cellule neurali Controllate via smartphone - il nuovo dispositivo : Roma, 6 ago. (AdnKronos Salute) – Telefonini sempre più multitasking. Un team di scienziati tra Corea e Stati Uniti ha inventato un dispositivo in grado di controllare i circuiti neurali, utilizzando un piccolo impianto cerebrale guidato proprio da uno smartphone. I ricercatori, che pubblicano il loro studio su ‘Nature Biomedical Engineering’, ritengono che il dispositivo – testato sugli animali – possa ...

Control : un nuovo video gameplay ci mostra una delle missioni della storia : Control è il nuovo atteso gioco di Remedy previsto in uscita per PC, PS4 e Xbox One alla fine del prossimo mese. Il titolo è stato già protagonista della nostra approfondita anteprima e si è già mostrato in alcuni video gameplay, che ci hanno permesso di capire alcune delle meccaniche di gioco.Mancano diverse settimane prima di poter mettere le mani sul titolo, ma, per lenire l'attesa, ecco arrivare un nuovo filmato di gameplay da IGN, che ci ...

L'SN30 Pro+ è il nuovo retro Controller personalizzabile per Nintendo Switch in arrivo il prossimo mese : Il 7 agosto, 8BitDo lancerà il suo SN30 Pro+ compatibile con Switch, un nuovo controller progettato per il nerd hardcore di Mario che è in noi!8BitDo è un celebre creatore di controller third party e ha realizzato un certo numero di "nuovi controller classici" nel corso degli anni, ma questo SN30 Pro+ sembra la sua periferica più avanzata finora.Progettato per assomigliare nella parte anteriore a un controller Super Nintendo, SN30 Pro+ ha due ...

Iliad appoggia la trasparenza e il Controllo delle rimodulazioni del nuovo disegno di legge : Anche Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia, ha partecipato nei giorni scorsi alle audizioni in Senato relative alla trasparenza delle tariffe. Ecco cosa ha detto L'articolo Iliad appoggia la trasparenza e il controllo delle rimodulazioni del nuovo disegno di legge proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha brevettato un nuovo proiettore portatile che si Controlla con lo smartphone : Samsung ha brevettato un proiettore portatile controllabile con lo smartphone e da usare poggiato su un tavolo o fissato ad una parete. L'articolo Samsung ha brevettato un nuovo proiettore portatile che si controlla con lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Control : previsto per oggi un livestream dedicato al nuovo gioco di Remedy : Ottime notizie per tutti i giocatori in attesa di Control. Questo pomeriggio andrà in onda un livestream dedicato al nuovo gioco di Remedy.Gli sviluppatori hanno annunciato su Twitter che, a partire dalle ore 18 italiane, andrà in onda una trasmissione di 90 minuti in compagnia del team.In questa occasione, saranno mostrate alcune missioni principali e secondarie, e gli sviluppatori saranno disponibili per rispondere alle domande dei fan.Leggi ...

Il nuovo piano anti migranti : "Ora Controlli anche via terra" : Giorgia Baroncini In pochi giorni hanno attraversato illegalmente il confine a Est oltre 100 migranti. Il governatore Fvg Fedriga: "Sono estremamente preoccupato" Altri 18 migranti sono stati bloccati al confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Ieri le forze dell'ordine avevano individuato nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste) oltre 100 immigrati, di origine pakistana e afghana, mentre camminavano in piccoli ...