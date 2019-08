Ciclismo | Domenico Pozzovivo rischia di non poter più correre | i danni subiti sono ingenti

Fonte : oasport

(Di martedì 13 agosto 2019) La carriera dinel mondo del, invece di puntare alla Vuelta a Espana 2019, potrebbe essersi conclusa nella strada che da Laurignano, frazione di Dipignano, conduce a Mendicino in provincia di Cosenza. L’incidente che lo ha purtroppo visto protagonista ha provocatoal nativo di Policoro chestati elencati da Emilio Magni medico della Bahrain-Merida. Un vero e proprio bollettino di guerra, come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport. “si è procurato la frattura della clavicola, omero e ulna del braccio sinistro, quindi tibia e perone della gamba destra. Le fratture di omero, ulna e tibiaesposte. Per quanto riguarda le costole non è ancora stato definito il quadro esatto perchè le immagini nonchiare, quindi non si capisce se ci siano fratture o infrazioni. C’è inoltre una contusione polmonare, ma ...

