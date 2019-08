Caldo a Napoli | potenziate attività di tutela per anziani e disabili

Napoli nella morsa del Caldo : tuffi a mare e corsa ai condizionatori : Napoli è nella morsa del caldo e i napoletani che non hanno potuto lasciare la città per raggiungere località balneari fanno i conti con le altissime temperature che si...

Caldo killer - scatta l'allerta meteo a Napoli : due giorni a rischio - temperature fino a 38 gradi : La lista dei comuni è lunga, la Campania in allarme: l'afa aumenta, oggi scatta il livello più alto di rischio per le ondate di calore. Gli esperti della Protezione civile prevedono...

Caldo : colpo di calore per un atleta in gara alle Universiadi di Napoli - è in prognosi riservata : Uno sprinter algerino che doveva gareggiare per le Universiadi è stato colto da malore a Napoli per via di un colpo di calore. E’ in condizioni stazionarie, ma resta in prognosi riservata. L’atleta è Mohamed Abdelhakim Guetthouche, 20 anni, che questa mattina ha avuto un colpo di calore mentre era sulla pista dello stadio San Paolo. Immediatamente soccorso dal personale che ha prestato le prime cure del caso, l’atleta algerino ...

La delegazione della Mongolia alle Universiadi di Napoli : “pizza buonissima - gusto straordinario. Ma che Caldo…” : Alla delegazione della Mongolia per l’Universiade Napoli 2019 piace la pizza, un po’ meno il caldo. E’ questa l’impressione che emerge ascoltando il capo delegazione, Jargal. Una delegazione, quella proveniente dalla Mongolia, composta da 46 persone, di cui 33 atleti che alle Universiadi gareggiano in 17 sport. La Mongolia ha una forte tradizione sportiva nel judo, nel tiro a segno e nel taekwondo. “La prima ...

Napoli - Universiadi senza pubblico : «Fa troppo Caldo - ma chi va allo stadio?» : Dopo il grande boom, l?interesse sulle Universiadi inizia a calare. Gli spettatori attirati dall?evento non rispecchiano i numeri visti al San Paolo nella notte dell?inaugurazione:...

Napoli Teatro Festival - nel chiostro non passa l’aria. Come si fa - con questo Caldo? : Che facesse caldo, tanto caldo, si sapeva, il termometro segnava 36 gradi all’ombra. Immaginate adesso un giovane anziano di 96 anni, Aldo Masullo, uno dei più grandi filosofi contemporanei, a parlare nel chiostro di Santa Caterina al Formiello, con il tetto “sigillato” da una struttura plastificata, gremito di gente. Effetto serra, non passava un filo d’aria. Ospiti il poeta Rino Mele, docente di Storia del Teatro, 82 anni, e il regista tanto ...

