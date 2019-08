Un nuovo video di Gears 5 si focalizza sulla creazione delle mappe nella modalità Escape

Il remake di Dino Crisis in Unreal Engine 4 torna a mostrarsi in azione in un nuovo video : Probabilmente molti di voi ricorderanno il fan remake di Dino Crisis che vi abbiamo segnalato qualche tempo fa. Ebbene, ci sono delle buone notizie perché il team, a quanto pare, ci sta ancora lavorando. Non solo, ma Team Arklay ha pubblicato un nuovo video, che mostra i modelli di Regina e di un velociraptor.Questo è un video davvero sorprendente in quanto riesce a creare molta tensione. Il filmato inizia dandoci uno sguardo all'ambiente ...

Diretta/ Venezia Catania - risultato 2-1 - streaming video : Lagunari di nuovo avanti! : Diretta Venezia Catania streaming video e tv, quote, orario e risultato live della partita valida per la Coppa Italia, oggi domenica 11 agosto,.

Le armi Atlas di Borderlands 3 protagoniste di un nuovo video : Un nuovo filmato ci presenta le armi Atlas di Borderlands 3, in particolare possiamo vedere in azione la Clockwork AX-19, i cui proiettili si dirigono da soli verso il nostro bersaglio. Comodo no?Tutte le armi Atlas hanno la caratteristica di raggiungere il bersaglio indipendentemente dalla precisione della nostra mira, per cui l'unica nostra preoccupazione sarà quella di tenere premuto il grilletto a dovere.Borderlands 3 arriverà nei negozi il ...

VIDEO Marc Marquez - nuovo telaio e nuova carena sulla Honda per il GP d’Austria : nuovo telaio e nuova carena per la Honda di Marc Marquez in occasione del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Spielberg. Il Campione del Mondo può beneficiare di novità interessanti sulla sua moto e andrà a caccia della pole position nelle qualifiche di oggi pomeriggio prima di puntare alla vittoria in gara. Di seguito il VIDEO con le novità di Marc Marquez nel GP d’Austria. VIDEO nuovo ...

Video e testo di Small Talk di Katy Perry - il nuovo singolo sull’imbarazzo degli ex amanti : Small Talk di Katy Perry è il nuovo singolo che fa seguito a Never Really Over, contrariamente alle aspettative del pubblico. Precedentemente, infatti, la popstar aveva annunciato Harleys in Hawaii come nuovo singolo estivo, prima di cambiare idea e ripiegare sul brano scritto con Charlie Puth. Small Talk ha fatto il suo debutto il 9 agosto: Katy Perry lo ha scritto con Jacob Kasher Hindlin, Johan Carlsson e Charlie Puth, con gli ultimi ...

Ed Sheeran in giro in bicicletta per Londra nel nuovo videoclip di “Nothing on You” : Insieme ai rapper Paulo Londra e Dave The post Ed Sheeran in giro in bicicletta per Londra nel nuovo videoclip di “Nothing on You” appeared first on News Mtv Italia.

Diretta Genoa Reggiana/ Streaming video e tv : Lasse Schone - il nuovo arrivo : Diretta Genoa Reggiana: info Streaming video tv dell'amichevole, in programma oggi 8 agosto per celebrare il Centenario granata. Schone il nuovo arrivo.

Ancestors : The Humankind Odyssey – nuovo video della serie Experiences : Panache Digital Games e Private Division hanno rilasciato oggi il primo episodio di una nuova serie di video intitolata “Experiences“, in cui il direttore creativo Patrice Désilets illustra alcune delle caratteristiche più originali di Ancestors: The Humankind Odyssey insieme a vari esperti di settori diversi da quello dei videogiochi. Ogni video della serie è stato realizzato in collaborazione con famosi ...

Il nuovo video gameplay di Borderlands 3 ci porta a bordo della nave Sanctuary 3 : Quanti di voi sono in attesa di Borderlands 3? Molto probabilmente sarete in molti ad aspettare l'ambizioso gioco di Gearbox e, ormai, mancano poche settimane al lancio su PC e console.Per lenire l'attesa, vi abbiamo già proposto vari video gameplay, come quello più recente che mostrava i primi 14 minuti di gioco.Ma se avete ancora "fame" di Borderlands 3, ecco arrivare un altro interessante filmato, pubblicato dal canale YouTube di IGN.Leggi ...

Il video di Patrick J. Adams in Suits 9 : Mike e Harvey di nuovo insieme per il gran finale : Se n'è parlato tanto, quasi fino alla nausea, ma il momento che tutti aspettavano è arrivato e il ritorno di Patrick J. Adams in Suits 9 ha preso forma in uno sneak peek destinato a fare il giro del mondo. Nelle scorse settimane è stato annunciato il ritorno di Mike nella serie per il gran finale e spesso si era detto lo stesso anche per Meghan Markle che, alla fine, nonostante i soldi pronti per lei, ha rinunciato per via della sua attuale ...

Il nuovo Samsung Galaxy Note mette le ali al pennino e punta tutto sul video : Aspettando in foldable ecco il Galaxy Note numero dieci. Tre modelli presentati a New York, il pennino rimane il protagonista. Potenziato il comparto video. Prezzi a partire da 979 euro

Ecco com’è il nuovo Samsung Galaxy Note 10 (video) : Lo smartphone con il pennino arriva al suo decimo compleanno, capitalizzando a dovere la sua storica carriera. Il Samsung Galaxy Note 10 mantiene infatti inalterate le sue prerogative di dispositivo top di gamma pensato per un utente business, ma questa volta vuole sedurre anche un pubblico attendo anche all’estetica. La prima grande novità, proprio intenta ad allargare la base potenziale degli estimatori di questo prodotto riguarda la ...

John Travolta torna a ballare. Nel nuovo video di Pitbull «3 to Tango» : Pitbull ha pubblicato un nuovo videoclip: si tratta di quello del brano 3 to Tango, nuovo singolo dopo No Lo Trates tratto dal prossimo album del rapper, Libertad 547, in uscita in autunno. Nel video, un uomo calvo viene inquadrato di spalle mentre sorseggia un drink e osserva la danza sensuale delle sexy ballerine, nella stessa prospettiva degli spettatori. Proprio quando si è ormai convinti che l’uomo in questione sia Pitbull, dal ...