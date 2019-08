Sconcerti | “Al Napoli serve un acquisto shock che renda i giocatori insicuri”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2019) La sorpresa del mercato, scrive Mariosul Corriere della Sera, è la Juve. O meglio, la difficoltà improvvisa in cui si trova il club bianconero. Qualcosa cui non eravamo abituati. Il club ha necessità di vendere moltiimportanti. Deve farne a meno e anche farseli pagare bene. A questo si aggiunge il fatto che Sarri ha difficoltà a farsi capire dai suoi calciatori e neppure sa a quali deve insegnare il suo gioco. “Se per il gioco è solo questione di tempo, sul mercato si è passati da un’idea di trionfo a una di aperta confusione. Troppi scambi falliti, troppi grandiche non si è riusciti a vendere, che hanno fatto pesare le loro voglie, i loro capricci, più della volontà di una società come la Juve”. La fragilità della Juve sorprende perché non è da Juve, scrive. L’Inter deve ancora lavorare, “manca in rosa un giocatore che ...

