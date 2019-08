Matteo Fais | il libro ‘Storia minima’ racconta l’uomo nella sua solitudine

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Scopro la scrittura dileggendo la rivista – per così dire – “corsara” Pangea, una specie di congrega, un gruppo di intellettuali sovversivi cheno ogni giorno debordando l’inedito, l’anello debole, il dettaglio sconveniente. Sono magnifici: tra loro scopro questo autore sardo, molto giovane, laureato in Filosofia. È un provocatore – la prima cosa che balza agli occhi – ostenta sfrontatamente posizioni estreme, ha un’intelligenza sopra la media. Non teme nulla. Così lo seguo, nel suo profilo Facebook, realizzo che la sua abitudine a disturbare in realtà è il risultato di un talento usato come un tank.è un intellettuale formato alla corte del nichilismo, di Jean-Paul Sartre e dei naturalisti. Collocabile? No, nemmeno ideologicamente. Potrebbe essere un nazibolscevico, per dirla con Eduard Limonov, un radical chic, un fanatico testa rasata ...

