La camicia jeans uomo per l' estate

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 12 agosto 2019) Era il 1853 quando la Levi Strauss di San Francisco produceva i famosi pantaloni a 5 tasche, presto i più indossati dai cercatori d'oro, dagli operai e dai cowboy. Laviaggia di pari passo, comoda e con due tasche o con i bottoni applicate sul petto. Da allora non è praticamente mai sparita dal guardaroba maschile. Mai sotto la giacca formale, quasi mai con il, consigliata sopra un pantalone di tela colorata e abbinata a un paio di mocassini o sneakers. Paradossalmente iin Italia li hanno portati gli americani nel dopoguerra (e il nostro immaginario collettivo si è infiammato vedendo come vestivano icone maschili come Marlon Brando e James Dean) ma le più belle camicie- spesso con taschino applicato, blu o azzurre con bottoni in osso, legno, o madreperla con chiusura a pressione - sono oggi un tratto distintivo di molte celeb ...

RgRita_ : @scincio75 Camicia bianca e jeans? - lanimanonconta : Al lago ho visto uno coi jeans lunghi e la camicia bianca, favoloso. Mi chiedo solo come potesse resistere col caldo che fa - mipiaceilcumino : RT @ShamtheKhaleesi: Raga ma neanche le musulmane ad Oslo si vestono così, tutte in nero. Si vestono tutte normalmente con jeans e camicia… -