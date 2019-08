Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) Tanto rumore per nulla? Sembrerebbe di sì. Le voci su un possibile ritorno dello spagnolo, pilota di riferimento della, in sella allasono state seccamente smentite dai fatti. E’ questo quanto è stato riportato stamane da Sky Sport, relativamente al futuro delnella classe regina., infatti, al centro dell’attenzione per questioni di “mercato” era stato accostato al Team Pramac e non a caso l’australiano Jack Miller aveva confermato queste indiscrezioni nel corso della conferenza stampa di presentazione delle weekend in Austria, lui che nell’eventualità avrebbe pagato dazio. A quanto pare, però, nulla cambierà einfino al termine del suo contratto (2020). La scuderia giapponese non vuol privarsi di un pilota del calibro dello spagnolo e, nello stesso tempo, non vuol concederlo alla ...

OA_Sport : MotoGP: Jorge Lorenzo rimarrà in Honda. Il maiorchino non tornerà in Ducati - filippo46c : MA BASTA CON LE VOSTRE CAZZATE SU JORGE! NE SIETE OSSESSIONATI! #SkyMotori #AustrianGP ???? #MotoGP - corsedimoto : MOTOGP - Jorge Lorenzo non approderà in Pramac nel 2020, Honda chiede il rispetto del contratto. E nel box Ducati m… -