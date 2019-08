GUERRA IN SIRIA L' offensiva anti-Usa della Turchia con l' aiuto dell' Isis

La Germania vuole processare un siriano per crimini di GUERRA : Anche se quei crimini non sono stati commessi in Germania o contro i tedeschi: la ragione è la "giurisdizione universale", usata per secoli contro i pirati

Sognava la GUERRA in Siria : espulso foreign fighter albanese : Giorgia Baroncini Un 26enne albanese, giudicato pericoloso e imprevedibile, è stato scortato fino a Tirana. Aveva numerosi contatti con noti combattenti di origine balcanica Voleva raggiungere alcuni amici foreign fighters in Siria, ma è stato fermato e rimpatriato. Dopo una complessa attività di indagine, le forze dell'ordine di Belluno hanno rintracciato e scortato all'aeroporto di Malpensa un albanese di 26 anni. Il giovane è ...

Siria - il cronista che pianse per Aleppo : ‘Bombe su casa mia a Idlib - miei figli vivi per miracolo in questa GUERRA dimenticata’ : “I bambini non hanno più niente da mangiare e muoiono di fame qui…”. Poi un pianto liberatore in diretta tv su al-Jazeera e il giornalista costretto ad interrompere il collegamento. La scena fece il giro del mondo, commosse l’opinione pubblica e rese umana, per un istante, la guerra in Siria. Era il 3 agosto del 2016 e ad Aleppo si combatteva aspramente. Da una parte i ribelli asserragliati nella parte orientale della ...

In Siria è sempre GUERRA - 28 persone uccise in raid. Putin : bisogna eliminare i terroristi : E' di almeno 28 persone uccise, tra cui 7 civili, il bilancio delle ultime 24 ore di raid aerei russi e governativi Siriani nel nord-ovest del paese, secondo quanto affermato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), che si avvale da anni di una fitta rete di fonti e ricercatori su terreno. L'Ondus precisa che i raid sono avvenuti tra le regioni di Hama e di di Idlib, dove e' in corso da circa due mesi l'offensiva ...

In Siria è sempre GUERRA - 28 persone uccise in raid su Idlib. Putin : bisogna eliminare i terroristi : E' di almeno 28 persone uccise, tra cui 7 civili, il bilancio delle ultime 24 ore di raid aerei russi e governativi Siriani nel nord-ovest del paese, secondo quanto affermato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), che si avvale da anni di una fitta rete di fonti e ricercatori su terreno. L'Ondus precisa che i raid sono avvenuti tra le regioni di Hama e di di Idlib, dove e' in corso da circa due mesi l'offensiva ...