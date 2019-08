Traffico Roma del 10-08-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 10-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE SULLE AUTOSRTADE E SU TUTTE LE CONSOLARI INIZIERANNO ALLE 17.00 AL QUARTIERE SAN LORENZO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO CON NUMEROSI EVENTI IN PROGRAMMA CHE ANDRANNO AVANTI PER TUTTA LA SERATA; POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA; GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO ...

Traffico Roma del 10-08-2019 ore 13 : 30 : Traffico DECISAMENTE SCARSO AL MOMENTO SULLE STRADE DI Roma. REGOLARE ANCHE L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. RESTANO ANCORA DIFFICOLTÀ IN USCITA DALLA CITTÀ. CODE A TRATTI SI REGISTRANO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DA MONTEPORZIO AL BIVIO CON LA A1 Roma NAPOLI, IN DIREZIONE SUD. E CODE SEMPRE PER Traffico INTENSO ANCHE SULLA A1 TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E COLLEFERRO, VERSO NAPOLI. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA ...

Traffico Roma del 10-08-2019 ore 12 : 30 : NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, Traffico SCARSO IN CITTÀ. REGOLARE ANCHE IL RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE PRIMAVALLE, DA SEGNALARE QUALCHE RALLENTAMENTO, PER INCIDENTE, IN VIA PIETRO BEMBO IN PROSSIMITÀ DI VIA GIOVANNI D’ANDREA. ANCORA DISAGI PER CHI È DIRETTO FUORI CITTÀ. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E SAN CESAREO, VERSO NAPOLI. CODE A TRATTI, PER Traffico INTENSO, ANCHE LUNGO LA A24 Roma TERAMO, ...

Traffico Roma del 10-08-2019 ore 10 : 30 : CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. DA SEGNALARE SOLO DUE INCIDENTI IL PRIMO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, L’ALTRO SUL MURO TORTO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE FLAMINIO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA QUESTA MATTINA ...

Traffico Roma del 10-08-2019 ore 09 : 00 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. OGGI LO RICORDIAMO E’ UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO SI PREVEDE UNA MATTINATA CON MOLTO Traffico IN USCITA DALLA CITTA’. PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 20 : 00 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. ANCHE QUESTA NOTTE LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CHIUSO DALLE 22 ALLE 6, IN DIREZIONE EUR, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIALE DEL CAPPELLACCIO. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA. LAVORI DI ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 19 : 00 : ALLE PORTE DI Roma SUD Traffico RALLENTATO SULLA Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO VERSO NAPOLI. SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’ARDEATINA ALLA RomaNINA, IN DIREZIONE CASILINA. PROPRIO SULLA Via Casilina, IN ZONA CENTOCELLE, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI Via delle Rondini. INCIDENTE ANCHE A MONTESACRO ALTO SU VIA DELLA BUFALOTTA ALTEZZA VIA DELLA CECCHINA, E AL LIDO DI OSTIA LEVANTE, IN ...

