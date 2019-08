Teresa Cilia non molla | ' La Mennoia va fermata | tra due o tre giorni dirò tutto'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 10 agosto 2019) Dopo aver visto che alcuni personaggi importanti si sono schierati pubblicamente dalla parte di Raffaellaha deciso di intervenire nuovamente su Instagram per commentare il. Oltre ad aver puntato per l'ennesima volta il dito contro la redattrice di Uomini e Donne e il suo presunto comportamento scorretto, la bella sina ha promesso ai suoi fan che tra due o trediràquello che sa, con tanto di prove audio.non si ferma: presto la verità su Raffaella La "guerra" dia Raffaellacontinua: nella giornata in cui personaggi come Giulia De Lellis, Lorenzo Riccardi eLangella hanno usato i social network per difendere l'operato della redattrice, la sina ha deciso di fare un importante annuncio. "Tra due, massimo tre,vi. Datemi solo il tempo materiale per tutelarmi, perché devo citare delle ...

trash_italiano : Prima di far cadere il Governo, dovremmo sentire la versione di Teresa Cilia. - AngoloNews2018 : #uominiedonne U&D, #Teresa #Cilia a #Gianni #Sperti: 'Lì da 20 anni e non ne dici una giusta, ignorante' - AngoloNews2018 : #UominieDonne #Teresa #Cilia, ex U&D, attacca la #Mennoia: 'Tutto torna se fai male, finta come poche' -