Occhiali da sole | per proteggere gli occhi dei più piccoli

Occhiali da sole con mp3 “bone-conducting” - nuovo trend? : Quando ho visto gli Occhiali da sole “Bose” in una vetrina di un centro commerciale non credevo ai miei occhi. Hanno inventato Occhiali collegati bluetooth e che non hanno auricolari, ma trasmettono la musica direttamente sul cranio. Si chiama bone-conducting. Nelle asticelle degli Occhiali sono integrati due speaker bluetooth che comunicano con il dispositivo sorgente della musica. Tali speaker tramite vibrazioni trasmettono la ...

Occhiali Wayfarer - la storia degli iconici Occhiali da sole indossati anche dai Blues Brothers che hanno rischiato di sparire : I Wayfarer gli occhiali da sole della Ray-Ban, sono uno dei modelli più celebri della storia: accessorio iconico, nel corso dei decenni hanno tuttavia rischiato di sparire per sempre. Ma andiamo con ordine. Il brevetto dei Wayfarer venne registrato ben 67 anni fa, nel 1952, quando il loro inventore, il newyorkese Raymond Stegeman, non lavorava nemmeno per Ray-Ban: il designer ottico era infatti un dipendente di Bausch & Lomb, fondata ...

Occhiali da sole al mare per i bambini? L’esperto dice sì : Se è vero che d’estate, al mare o in montagna, qualunque genitore è ormai intransigente con le creme solari, e ricopre – giustamente- i propri figli di protezione 50 se non più diverse volte al giorno, meno attenzione si fa con gli occhi. Secondo un sondaggio Ansa, solo il 66% di un gruppo di genitori intervistati ritiene che i bambini debbano indossare necessariamente gli Occhiali da sole. Il restante 34% lo ritiene ...

Proteggere gli occhi : come scegliere gli Occhiali da sole e le 9 regole dell’esperta : L’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, il caldo e le condizioni climatiche tipiche del periodo estivo (mare, salsedine, vedo e sole) possono causare seri danni agli occhi. Possono provocare o accelerare malattie quali cataratta, degenerazione maculare (maculopatia) e pterigio (crescita anomala della membrana che riveste l’occhio). Inoltre, senza un’adeguata protezione, si possono presentare episodi di secchezza oculare e infiammazioni ...

James Bond - cosa sappiamo (già) dei suoi nuovi Occhiali da sole preferiti : Oggi nella mia casella di posta elettronica è arrivata una strana e-mail. A essere precisi ricevo numerosi messaggi in linea con gli argomenti di cui tratto professionalmente: vengo avvisato sulle novità dei grandi marchi e, come tutti, ricevo aggiornamenti in tempo reale su ciò che indossano le celebrità. È una cosa normale vista la loro influenza sulle scelte di acquisto e lo stile a cui aspirano le persone comuni. ...